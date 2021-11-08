Insider: пользователи Twitter решили, что Маску следует продать 10% акций Tesla
Миллиардер Илон Маск решил посоветоваться со своими подписчиками в Twitter и спросил у них, стоит ли ему продать 10% акций его компании Tesla. Большая часть участников опроса идею поддержала, сообщает Insider.
Глава Tesla и самый богатый человек в мире, состояние которого в этом году выросло до $335 млрд, начал опрос в субботу 6 ноября. «В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от уплаты налогов. Так что предлагаю продать 10 процентов моих акций Tesla», — прокомментировал на своей странице в Twitter предприниматель. Он пообещал последовать решению большинства подписчиков, «каким бы оно ни было», но не пояснил, как именно использует полученную прибыль для уплаты налогов. В опросе участвовало более 3,5 млн пользователей: 57,9% выступили за продажу акций, а 42,1% — против.
— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021
По данным Insider, Маск уже несколько лет не получает зарплату в Tesla. В конце июня в собственности бизнесмена находилось порядка 170,5 млн акций компании. На момент закрытия рынка в пятницу 5 ноября их стоимость оценивалась в $208,3 млрд. Таким образом прибыль от продажи 10% составила бы около $21 млрд.
В июне американский сайт ProPublica, специализирующийся на журналистских расследованиях, опубликовал информацию о том, что богатейшие люди мира, включая Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса, за некоторые последние годы вообще не платили подоходный налог.
Согласно действующему законодательству в США, такие активы, как акции, облагаются налогом только в случае их продажи. Однако для большей части самых богатых людей страны основной доход строится на росте стоимости активов, которыми они располагают, — то есть нереализованном приросте капитала. В связи с этим конгрессмены-демократы призвали ввести так называемый «налог на миллиардеров», в рамках которого эта нереализованная прибыль от стоимости активов вроде акций и облигаций облагалась бы налогом. Маск предложение раскритиковал.
В свою очередь, автор инициативы по «налогу на миллиардеров» сенатор Рон Уайден критически высказался об опросе бизнесмена. «Платит самый богатый человек в мире какие-либо налоги или нет, не должно зависеть от результатов опроса в Twitter. Пора вводить «налог на миллиардеров», — написал конгрессмен в ответ на пост Маска.
— Ron Wyden (@RonWyden) November 6, 2021
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