Закономерный итог: Вести выяснили, как Украину подсадили на свинину из Европы

Львиную долю продукции в украинских мясных магазинах занимает импорт, что стало причиной резкого роста цен на свинину и сало. Как пишут «Вести», сокращение поголовья свиней за последние десятилетия спровоцировало глубокий кризис для всего сегмента производства, а вступление в ВТО и подписание договора о Зоне свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС лишь закрепило торговое доминирование Европы на украинском рынке.

На Украине свинина и сало вошли в перечень продуктов питания, ценники на которые рекордно рванули вверх, в аккурат к и без того не особо дешёвому новогоднему столу. Одним из важнейших факторов, подстёгивающих ценовой спринт, является то, что львиную долю продукции в украинских мясных магазинах занимает импорт. «Вести» выяснили, почему украинцы остались без украинского сала и как европейские свиноводы захватили рынок при помощи ВТО.

Как продолжает издание, вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян, комментируя ценовые тренды на рынке продовольственных товаров, отметила факт очередной «продовольственной зрады»: в этом году Украина импортировала в четыре раза больше сала, нежели произвела. За девять месяцев украинская пищевая промышленность произвела всего 6,5 тыс. тонн сала, при этом импорт составил 25 тыс. тонн.

«Таким образом, только 20 процентов сала на полках украинских магазинов — украинское,» — неутешительно подытожила Балаян.

Она также отметила факт производственной специфики в свиноводческом сегменте. Дело в том, что украинские производители активно переходят на разведение мясной породы свиней, которые при правильном откорме быстро набирают вес. В домашних условиях откорм среднестатистической свиньи занимает около 10-11 месяцев. Но в фабричных условиях, с применением комплекса пищевых добавок, всего за 5-6 месяцев поросёнок превращается в полнотелого, толстого хряка, что далеко не самым лучшим образом сказывается на качестве мяса животного во всех отношениях.

При этом с советских времён Украине достался колоссальный научно-технический базис с огромным багажом прикладных исследований и неоценимый опыт производственных наработок в животноводстве. Однако на протяжении последних 30 лет в стране наблюдается фактическое сокращение поголовья свиней, из-за чего весь сегмент производства находится в глубоком кризисном пике.

В дополнение к этому следует добавить зависимость украинского рынка от импортного довольствия. Однако сейчас данная проблема обострилась из-за падения внутреннего уровня производства, при котором фактор импортного обеспечения начинает играть одну из определяющих ролей.

Импорт начинает очень сильно влиять на общую ценовую политику, критическое соотношение спроса и предложения на рынке. Поэтому то, что Украина и раньше закупала свинину и сало в промышленных объёмах, и даже намного больших, чем текущие, не так заметно влияло на общую ситуацию на продовольственном рынке.

При этом, пишет автор материала, можно отметить и то, что в определённый период Украина даже экспортировала более или менее значимые объёмы свинины. Правда, рынком сбыта для украинской продукции стала Россия, которая скупала от 50% до 90-95% всего объёма экспортной свинины.

Крайне любопытно выглядит и сам процесс смены Украиной стран-экспортёров. Если в 2006 и 2007 году главным поставщиком сала и свинины на Украину была Бразилия, то с 2009 года украинский рынок свинины и сала начинают занимать европейские производители. Как минимум последние 10 лет топ-поставщиками свинины и сала на украинский внутренний рынок являются Польша, Германия, Нидерланды, Дания и Канада. Во втором эшелоне поставщиков — Бельгия, Франция, Румыния, Австрия и даже Норвегия и Швеция. Как заключает издание, это стало закономерным итогом вступления Украины во Всемирную торговую организацию на не особо приемлемых изначальных условиях, а подписание договора о Зоне свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС лишь закрепило торговое доминирование Европы на украинском рынке.