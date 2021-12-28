CNN: переговоры России с США прогнозируют на январь — но цели Кремля не ясны

Хотя американская сторона пока не подтверждает эту информацию, российские чиновники заявили, что Россия и США проведут 10 января в Женеве переговоры по ситуации на Украине — а кроме того, по некоторым данным, уже 12 января российские дипломаты встретятся с представителями НАТО, передаёт CNN. Между тем, как отмечает журналист канала Ник Робертсон, чего рассчитывает добиться на этих переговорах Владимир Путин, пока не вполне понятно.

А российские государственные СМИ тем временем подтвердили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном точно состоятся 10 января в Женеве. В Белом доме при этом заявляют, что вопрос переговоров ещё обсуждается, и пока время и место для встречи официально ещё не обнародовали. Подчеркнём, все эти заявления делаются на фоне обострения ситуации в связи с наращиванием Россией военного присутствия на границе с Украиной. При этом Россия хочет получить определённые гарантии, включая юридически зафиксированное обещание о том, что НАТО не позволит Украине вступить в свои ряды.

А с нами — наш журналист Ник Робертсон с прямым включением из Москвы. Ник, если эти переговоры всё же состоятся 10 января, каких итогов вы от них ожидаете?

НИК РОБЕРТСОН, редактор отдела международных дипломатических новостей CNN: Москва упорно добивалась проведения этих переговоров и уже заявляла, что в отсутствие политико-дипломатического пути единственным другим путём для них останется путь военный. Как мне кажется, в таком контексте переговоры могут помочь сторонам лучше разобраться в том, что происходит и происходило в минувшие выходные на границе с Украиной. Российские чиновники заявили, что выведут из этой зоны 10 тысяч военнослужащих, поскольку те, по заявлениям российской стороны, завершили стандартную зимнюю подготовку и теперь отправятся по местам постоянной дислокации. Что будет с оставшимися неподалёку от Украины российскими военными, общая численность которых, по некоторым оценкам, составляет между 60 и 90 тысячами человек, пока не ясно, и этот вопрос по-прежнему вызывает определённое беспокойство.





Кроме того, как можно понять из заявлений российских чиновников, они готовы принять приглашение НАТО и провести переговоры с представителями альянса 12 января — то есть они могут состояться сразу после возможных переговоров с США.





Выходит, что политико-дипломатический путь, которого хотела Россия, теперь открыт, однако что же конкретно задумал президент Путин, до сих пор непонятно. Он очень чётко дал понять, что не хочет, чтобы НАТО размещало на украинской территории войска или технику, а также, как уже было сказано, чтобы альянс принимал Украину в свои ряды. Но чего же ещё он может добиваться на этих переговорах, чего он от них ждёт? Единственное, что нам на данный момент говорят российские чиновники, — переговоры могут затянуться. Мне кажется, что к окончательным выводам просто не пришли и окончательная цель президента Путина в данном случае совершенно не ясна.

И, разумеется, важный вопрос заключается в том, забирают ли войска, отправляющиеся обратно на места постоянной дислокации, свою технику с собой или нет. С нами был Ник Робертсон. Большое вам спасибо!



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.