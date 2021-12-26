Польский политик: либо мы в ЕС и НАТО, либо в сфере влияния России — о нейтралитете мы можем только мечтать

Попытки, предпринимаемые Россией по восстановлению влияния в Центральной и Восточной Европе, неизбежны, поэтому если вдруг Польша выйдет или её исключат из ЕС, это станет катастрофой, уверен сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий. В беседе с Do Rzeczy он призывает польские власти пойти по следам Прибалтики и как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты, а также отказаться от атаки на самый большой американский инвестиционный проект в Польше — телекомпанию TVN.

Сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий уверен, что его стране необходимо как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты. Он обращает внимание на то, что, хотя в экономическом измерении могут быть сомнения на этот счёт, в геополитическом плане всё очевидно. «Что касается геополитического измерения, я задаюсь вопросом, почему страны Прибалтики ввели евро. По моему мнению, ответ следующий: они считают, что лекарство от российской угрозы — это максимально возможная экономическая интеграция с Западом, а элементом этой интеграции выступает именно общая валюта», — рассказывает он в интервью Do Rzeczy.

Сенатор предлагает взглянуть на нынешнюю ситуацию в Белоруссии и подготовительные мероприятия Москвы, похожие на подготовку к нападению на Украину. Он согласен с тем, что попытки, предпринимаемые Россией по восстановлению влияния в Центральной и Восточной Европе, неизбежны. Она любыми возможными способами будет стремиться достичь этого. Сильные экономические связи Польши с ЕС, а прежде всего, с Германией тоже уже нельзя рассматривать в качестве гаранта. Они могут быть в любой момент принесены в жертву политическим интересам, тогда Польша рискует оказаться вновь в сфере влияния России.

«Выход или исключение Польши из ЕС стало бы для нас трагической ситуацией. Во-первых, таким образом мы бы перечеркнули решение поляков, принятое в ходе референдума в 2003 году, когда подавляющее большинство выступило за членство в ЕС, да и сегодня большинство по-прежнему этого хочет. Во-вторых, мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния России по примеру Белоруссии или Украины, которая героически пытается выйти из этой сферы влияния. Иногда ей в этом больше везёт, иногда — меньше», — объясняет Либицкий. По его мнению, ответственные политические силы Польши должны сделать всё возможное, чтобы Польша никогда не покинула ЕС, потому что это был бы катастрофический сценарий. И в качестве первого шага к предотвращению этого стало бы решение о введении евро.

Говоря про закон о телекомпании «lex TVN», он полагает, что в конечном итоге Ярослав Качиньский, если он сильно не изменился, найдёт решение, которое удовлетворит американскую сторону. Однако, если глава партии «Право и справедливость» на самом деле намерен нанести удар по TVN, это, по мнению Либицкого, крайне абсурдно. «Во-первых, мы фактически наносим удар по самому крупному американскому инвестиционному проекту в Польше, в то время как США выступают гарантом нашей безопасности, а одновременно Россия готовится к нападению на Украину. Во-вторых, меня возмущает нападение на частный капитал, потому что это отпугивает инвесторов от Польши. В-третьих, это нападение на свободу слова», — перечисляет он.

Сенатор обращает также внимание на то, что если бы это сделал кто-то другой, то Ярослав Качиньский непременно говорил бы об агентах, российском влиянии и ослаблении польской безопасности. «Поэтому, если этот закон вступит в силу, нужно будет сказать, что президент Качиньский представляет собой прямую угрозу безопасности Польши. Обвинения, которые Качиньский выдвинул бы против других в аналогичной ситуации, напрашиваются сюда сами по себе и с большой силой», — резюмирует он в интервью Do Rzeczy.