Niezależna: время «старых» сверхдержав прошло — Москве с Берлином не удастся поделить Европу

Несмотря на то что Россия сегодня пользуется репутацией мощной военной державы, а Германия сильна политическим весом, их нынешнее наступление на украинском и, соответственно, европейском фронте будет последним в истории, уверен польский журналист Бартош Бартчак. В издании Niezalezna он призывает Польшу воспользоваться историческим шансом и занять место новой сверхдержавы в Центральной Европе.

«Поделят ли Россия с Германией между собой Европу? Сегодня именно так может показаться. Джо Байден продал наш континент Берлину и Москве. Украина скоро будет сломлена Россией, а Польша — Германией. Но так ли будет на самом деле?» — задаётся вопросом в издании Niezalezna польский журналист Бартош Бартчак.

В статье он обращает внимание на то, что тень пакта Молотова — Риббентропа нависла над Европой. С одной стороны, не прекращается информация о возможном вторжении России на Украину — и ведь никто не знает, в какой момент Путин будет готов остановиться. С другой стороны, есть Германия, которая уже официально заявляет о намерении построить европейскую «сверхдержаву» в привязке к выплате траншей финансовой помощи.

«Однако 20-е годы XXI века — это не 30-е годы XX века. Сегодня времена изменились. И хоть Россия и Германия по-прежнему всё такие же алчные, сейчас они куда слабее. По сути как для России, так и для Германии сегодняшнее наступление последнее в истории в их статусе сверхдержав», — объясняет автор. По его мнению, эти две страны обречены на неудачу, которая, в свою очередь, является шансом для Польши.

Бартчак объясняет, что сам факт того, что вообще говорится о военном нападении России на Украину, автоматически свидетельствует о поражении именно Москвы. Россияне прекрасно понимают, что такое нападение, скорее всего, стало бы концом их страны в настоящем виде. Он напоминает, что Россия не смогла справиться с Украиной даже в 2014 году, когда она находилась в смятении, а её будущее было под знаком вопроса. Однако в итоге оказалось, что украинцы не только смогли постоять за себя, но и ненависть между ними и россиянами достигла такого высоко уровня, которого история ещё не знала. Начав новую военную операцию Россия рискует попасть под очень жёсткие санкции и в результате даже распасться как государство.

«Россия утратила Украину в 1991 году, и она уже не сможет её себе вернуть. Если империя уже начала распадаться, то она уже не в состоянии восстановиться. У россиян даже не получилось захватить Украину, когда она была слабой, бедной, когда ей пренебрегали на международной арене, а её граждане разделяли пророссийскую позицию и ностальгировали по СССР», — рассуждает журналист. «Сегодня Россия просто-напросто перестала представлять для украинцев какую-либо цивилизационную ценность. Путин превратил её в мафиозную бензозаправку. Так зачем украинцам присоединяться к России? Этот вариант для них совершенно непривлекателен», — добавляет он.

Более того, Бартчак считает, что похожая ситуация имеет место и в отношении Белоруссии, ведь Россия продолжает делать ставки на Александра Лукашенко, который сегодня для белорусов стал практически политическим музеем под открытым небом. «Следовательно, белорусы неизбежно будут отдаляться от россиян, только немного медленнее, нежели украинцы. Эти тенденции лишь усиливаются вместе с растущим желанием Путина поглотить Белоруссию», — подчёркивает он.

По его мнению, точно так же, как Россия сегодня ассоциируется с великой военной державой, которая, правда, не в состоянии даже оторвать весь Донбасс от Украины, также и Германия, олицетворяющая политическую власть, на самом деле мало что в состоянии сделать. «Как и в случае с идеей вторжения России на Украину, идея «федеративной Европы» — это всего лишь отчаянная попытка выхода из регресса», — добавляет он.

Он обращает внимание на то, что сегодня евроскептики стали сильнее, поэтому возможный выход из ЕС Франции, Италии, Нидерландов, Австрии и также Польши, несомненно, вызовет эффект домино и крах европейской интеграции в целом. У Германии больше нет аргументов, чтобы подтолкнуть европейцев к углублению интеграции внутри ЕС, ведь все прекрасно понимают, что «федеративная Европа» лишь укрепит позицию Германии в мире, конечно, за счёт других, как, впрочем, это имело место в случае с единой валютой. Гендерная идеология и мультикультурность, которую продвигает Германия, не пользуются большой поддержкой европейцев, а порой вызывают даже отвращение. Немцы проиграли, когда отвергли единственную идеологическую силу, на которой они могли объединить Европу, то есть христианство, поясняет он.

Период сегодняшних геополитических трансформаций — это прекрасное время для новых держав и губительное — для старых. Вне зависимости от результата соперничества между США и Китаем старые державы, то есть Россия и Германия, проиграют на этом, впрочем, как это имело место в случае французской и британской империи после Второй мировой войны. «Зато мы можем воспользоваться ситуацией. Потрясения ЕС поспособствуют интеграции в рядах Трёхморья. В конце концов, его жителям понадобится альтернатива всё более ухудшающейся европейской интеграции. Напряжение на линии Минск и Киев против Москвы, в свою очередь, мы можем обернуть в свою пользу, заняв место россиян в качестве инвесторов и пропагандистов культуры на Днепре. Для нас за многие века это наилучшая возможность построить сверхдержаву», — резюмирует в издании Niezalezna польский журналист Бартош Бартчак.