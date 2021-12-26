Les Echos: за 30 лет Россия превратилась из осмеянного изгоя в вездесущего ястреба

За 30 лет, прошедшие после распада СССР, Россия превратилась из униженной страны-изгоя в воинственную державу, бросающую вызов Западу, пишет Les Echos. Как напоминает издание, россияне тяжело пережили расширение НАТО на Восток в 90-х годах. Сегодня Владимир Путин требует от Запада запоздалого реванша, фактически предлагая Североатлантическому альянсу вернуть время вспять и самораспуститься, отмечает газета.

«В период с 1991-го по 2021 год Россия превратилась на мировой арене из осмеянного и маргинального изгоя в вездесущего ястреба, который между бряцаньем оружием и словесными войнами умело использует дипломатию неопределённости и состояние постоянной угрозы для дальнейшего укрепления своих позиций», — констатирует Les Echos.

Кадры переговоров Михаила Горбачёва о разоружении с Соединёнными Штатами кажутся теперь столь же далёкими, как и изображения первого президента России Бориса Ельцина, лавирующего между странами Запада, а затем погрузившегося в алкогольную зависимость и болезнь, отмечает автор статьи. Россияне рады, что с приходом Владимира Путина восстановили свой международный статус и престиж, чтобы иметь возможность противостоять Западу. Но по мере того, как страна всё больше встраивается в международную систему, в самой России, в том числе в лояльных президенту избирателях, растёт беспокойство: не приведёт ли приоритетное внимание к армии, военным расходам и угрозам войны к новой изоляции, пишет издание.

«С нами никто не хотел разговаривать. Послушайте сейчас», — с гордостью говорил Владимир Путин ещё в 2018 году в своём обращении к нации незадолго до переизбрания. В подтверждение президент продемонстрировал новую линейку российских ракет и другого высокотехнологичного оружия и пообещал, что российское вооружение превзойдёт другие системы обороны в мире, напоминает les Echos.

Три года спустя Владимир Путин, приоритетом которого является предотвращение расширения НАТО, поддерживает неопределённость в отношении последних перемещений российских войск вблизи Украины, пишет газета. Спустя 30 лет после обретения бывшей советской республикой независимости президент объясняет, что украинские земли когда-то назывались Малороссией, а слово «украина» означало попросту «окраина».

Что касается НАТО, то после 1991 года блок не распался вслед за исчезновением советского врага. Напротив, с тех пор организация постоянно укреплялась и расширялась, что было воспринято россиянами как унижение, замечает издание. На прошлой неделе Владимир Путин, похоже, стремился к запоздалому возмездию: он призвал НАТО отказаться от своих принципов и обязательств, свернуть свои силы, убрать ракетные установки малой и средней дальности, прекратить военные учения, напоминает Les Echos. «Короче говоря, он почти выставил ультиматум с требованием к НАТО самораспуститься. И повернуть время вспять через 30 лет после распада СССР», — делает вывод газета.