УП: Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС угрозу вторжения России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем обсудил опасения по поводу угрозы вторжения России. Как пишет «Украинская правда», стороны согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем. Как пишет «Украинская правда», стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Провёл телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС», — сообщил Кулеба в Twitter.

В сообщении внешнеполитической службы ЕС рассказали, что Жозеп Боррель заявил: вооружённое наращивание России создало новые угрозы и опасения вторжения.

«Высокий представитель подтвердил твёрдую и постоянную поддержку Европейского союза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену. Он отметил необходимость деэскалации со стороны России и полного выполнения минских договорённостей», — заявили в службе.

ЕС тесно сотрудничает с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, представленных Россией.

«Любая настоящая дискуссия о безопасности в Европе должна опираться и усиливать обязательства в рамках ОБСЕ и ООН — настоящих опор архитектуры европейской безопасности — и не приводить к их размыванию. ЕС остаётся приверженным праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности», — говорится в сообщении.