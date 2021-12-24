УП: Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС угрозу вторжения России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем обсудил опасения по поводу угрозы вторжения России. Как пишет «Украинская правда», стороны согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем. Как пишет «Украинская правда», стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.
«Провёл телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС», — сообщил Кулеба в Twitter.
В сообщении внешнеполитической службы ЕС рассказали, что Жозеп Боррель заявил: вооружённое наращивание России создало новые угрозы и опасения вторжения.
«Высокий представитель подтвердил твёрдую и постоянную поддержку Европейского союза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену. Он отметил необходимость деэскалации со стороны России и полного выполнения минских договорённостей», — заявили в службе.
ЕС тесно сотрудничает с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, представленных Россией.
«Любая настоящая дискуссия о безопасности в Европе должна опираться и усиливать обязательства в рамках ОБСЕ и ООН — настоящих опор архитектуры европейской безопасности — и не приводить к их размыванию. ЕС остаётся приверженным праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности», — говорится в сообщении.
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