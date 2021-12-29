Haaretz: даже отводя войска от границ Украины, Путин остаётся в выигрыше

Даже если русские отступят от границы Украины, Кремль останется в выигрыше, поскольку уже продемонстрировал свою силу и соседи поверили в способность Москвы развязать полномасштабный конфликт, пишет израильское издание Haaretz. По мнению автора, в уходящем 2021 году Россия, Китай и Иран наглядно показали всем, как выглядит нынешний мир без установленных американцами правил.

Российские СМИ объявили в субботу о возвращении 10 тыс. российских военнослужащих, принимавших участие в учениях вблизи украинской границы, обратно на свои базы. Однако эти заявления никак не означают, что «опасность российского вторжения» в начале 2022 года полностью устранилась, пишет израильское издание Haaretz. Хотя вполне вероятно, что Россия начинает «медленную деэскалацию», поясняет автор.



Однако, по его мнению, заявления Москвы могут оказаться ложными. И кроме того, при необходимости передислоцированные российские войска вполне могут быстро вернуться к границе. «К тому же они представляют собой лишь малую часть стянутых Россией сил, которые оцениваются примерно в 100 тысяч человек», — сообщается в статье.



В то же время нет уверенности в том, что российский президент Владимир Путин действительно намеревался осуществить полномасштабное вторжение, отмечает автор, однако его стратегия увенчалась успехом: «Он и без этого уже достиг существенных политических результатов, изобличив слабые стороны как украинского правительства, так и западного альянса НАТО, который был до неприличия откровенен в своих заявлениях относительно нежелания оказывать Украине помощь».

Ранее в апреле этого года Россия уже стягивала большое количество военных подразделений на границе с Украиной, но потом они были выведены оттуда «без единого выстрела», напоминает Haaretz. «Независимо от того, действительно ли Путин намеревается рискнуть и развязать полномасштабную войну, он определённо заинтересован в том, чтобы соседи и весь мир поверили в его способность это осуществить», — подчёркивает автор.



По его мнению, Украина, с точки зрения Кремля, была и должна снова стать «частью Российской империи», и всё упирается лишь в «материальную цену вопроса» — поскольку открытый конфликт может обойтись Москве очень дорого во всех смыслах. «Баланс военной мощи определённо благоприятствует России, но украинцы точно будут яростно сражаться за свою свободу, и целесообразность вторжения может быстро сойти на нет по мере увеличения количества возвращающихся на родину самолётов с «грузом-200». Слабеющей российской экономике война тоже ни к чему, ведь она только-только начала приходить в себя от последствий пандемии COVID-19», — говорится в статье.



Но даже не отдавая приказа начать вторжение, Путин уже добился определённых успехов, включая отказ от военного вмешательства Запада на стороне Украины (лидеры НАТО ясно дали понять, что этого не произойдёт), подчёркивается в статье, при этом позиции правительства Зеленского в Киеве заметно ослабли. В итоге Кремль нанёс ещё один удар по прежнему мировому «порядку, основанному на правилах», о котором так любил говорить Барак Обама, отмечает Haaretz.



По мнению автора, Путин в очередной раз подтвердил тот факт, что вторжение в соседние страны «является его прерогативой» — в качестве примеров, в частности, в статье упоминается военный конфликт с Грузией в 2008 году и российская военная операция в Сирии. Причём «монополию на агрессию» Россия сохраняла и в то время, как президентом США был Барак Обама, и при Дональде Трампе в условиях отказа Америки от какого-либо подобия приверженности «правилам», и при действующей американской администрации Джо Байдена, подчёркивается в статье.



«Путин ничего не потеряет, если в ближайшие недели передислоцирует все российские войска. Он уже доказал способность выбирать время и место для вторжения», — пишет Haaretz.



Впрочем, Россия не единственная страна, которая игнорирует установленные американцами правила и открыто демонстрирует военную силу, отмечает автор: «То же самое касается и Китая, который нарастил темпы и масштабы вторжений в воздушное и морское пространство вокруг Тайваня. У президента Си Цзиньпина есть множество веских поводов не рисковать вторжением на соседний остров, но он также даёт всему миру понять, кто хозяин положения».



Тайваньский народ может сохранять независимость ровно до тех пор, пока ему позволяет «погулять на свободе» Китай, и в мире сейчас нет силы, которая могла бы это изменить, подчёркивается в статье: «Что бы ни говорило руководство Соединённых Штатов, после отступления из Афганистана они не станут вступать в войну от имени какой-то там далёкой страны. Уж точно не при нынешнем президенте».



Иран не обладает хоть сколько-нибудь сравнимой с Россией и Китаем глобальной мощью — однако он применил в этом году очень похожую тактику при проведении «неспешных и жёстких переговоров» о возвращении к ядерному соглашению, говорится в статье. За последние три с половиной года, с тех пор как Трамп вышел из сделки и ввёл против Ирана санкции «максимального давления», Тегеран доказал (при значительной поддержке России и Китая), что способен противостоять давлению и продолжать развивать ядерный потенциал, сообщает Haaretz.



«Переговорщиков назначает теперь избранный президент Ибрахим Раиси, запретивший какие-либо компромиссы до тех пор, пока вращаются иранские ядерные центрифуги», — говорится в статье. При этом Ирану даже не нужно идти до конца и переступать «ядерный порог», обогащая запасы до предельного уровня, что может произойти уже через пару месяцев, невзирая на санкции. «Тегеран может зависнуть на пороге и определять временные рамки самостоятельно. США не собираются этому препятствовать, да и Израиль, несмотря на самоуверенные заявления некоторых высокопоставленных лиц и генералов, вероятно, также не имеет возможности этого не допустить», — пишет Haaretz.



В то же время у Израиля нет веских оснований жаловаться на отсутствие правил, поскольку он сам их успешно нарушает и вот уже 54 года игнорирует все требования прекратить оккупацию палестинских территорий, констатирует автор: «Хотя с точки зрения либеральных ценностей такая оккупация давно должна быть прекращена, на сегодняшний день международное давление на наше правительство практически сошло на нет».



Возможно, кто-то и питал иллюзии относительно того, что ситуация на международной арене изменится с приходом в Овальный кабинет кого угодно, кроме Трампа. «Однако в нынешнем году отсутствие навязанных Западом правил стало полностью очевидным. Путин, Си Цзиньпин и Хаменеи — все трое об этом позаботились», — заключает Haaretz.