Forbes: США подняли над Украиной два своих лучших разведчика для наблюдения за Россией

ВВС США подняли в украинском воздушном пространстве два своих лучших самолёта-разведчика, которые пролетели над восточной Украиной неподалёку от линии фронта, пишет Forbes. Как отмечает журнал, их целью было наблюдение за мощной российской группировкой, сконцентрированной на украинской границе, а также мониторинг её переговоров.

В понедельник пара лучших американских разведывательных самолётов пролетела над восточной Украиной менее чем в 70 км от территории, которая находится под контролем пророссийских сепаратистов, пишет Forbes.

Двойка ВВС США, состоящая из самолёта наземного наблюдения E-8C и самолёта радиоразведки RC-135V, выполнила одно из первых полётных заданий в воздушном пространстве Украины — во всяком случае, если речь идёт о миссиях, о которых становится известно широкой общественности. При этом американские разведчики поднялись в воздух через девять месяцев после того, как Россия развернула на украинской границе мощную военную группировку.

Данная конфигурация насчитывает 100 тыс. военнослужащих, 1200 танков и большое количество другой военной техники. При этом несмотря на то, что буквально несколько дней назад Россия вернула в места постоянной дислокации часть войск, она по-прежнему располагает силами, вполне достаточными для начала наступления.

Вместе с тем, дипломатическое решение всё ещё вполне реально: после телефонной беседы президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой Байден предупредил Путина о потенциальных экономических санкциях в случае вторжения на Украину, Москва и Вашингтон договорились о новых переговорах, намеченных на январь.

В то же время Вашингтон начал активнее поддерживать Киев. В частности, не так давно США передали Украине радары, патрульные катера и противотанковые ракеты стоимостью в миллиарды долларов. Теперь же американцы занялись сбором разведданных в украинском воздушном пространстве, и, судя по всему, делятся ими с Киевом.

E-8C и RC-135V отлично дополняют друг друга: если E-8C засекает радаром двигающиеся цели на земле, благодаря чему может в реальном времени отслеживать наземную группировку, то RC-135V — это самолёт радиоразведки. Первый самолёт обнаруживает танки и другую наземную технику, второй же — перехватывает их переговоры. В результате этот дуэт может дать США понятие о российских силах.

Тем не менее, подобная деятельность чревата рисками, так как ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил администрацию Байдена, что развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от российских границ повлечёт за собой самые серьёзные последствия.

Белый дом эта угроза, однако, не напугала. В то же время самолёты E-8 и RC-135, как правило, видны широкой общественности только тогда, когда они летают с включёнными транспондерами. В теории ВВС США могли приказать экипажам отключить свои транспондеры для того, что иметь возможность выполнить это полётное задание, не привлекая лишнего внимания.

Однако американское руководство решило этого не делать. Цель этого полёта заключалась не просто в наблюдении за российскими войсками, но в том, чтобы послать сигнал «режиму Путина».

В то же время этот полёт также говорит о том, США обладают сколь передовыми, столь и нестабильными методами разведки. Обуславливается это тем, что ВВС США собираются отказаться от большей части подобной техники, так как большие и медлительные E-8 вряд ли смогут выжить вблизи вражеской ПВО в случае войны.

«Тем не менее вылет в украинском воздушном пространстве для разведки — это значительное событие. Вместе с тем, в ближайшие годы Пентагону, возможно, будет сложнее повторить это достижение», — подытоживает Forbes.