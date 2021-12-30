Newsweek: американский эксперт призывает перейти к дипломатии вместо развязывания войны вокруг Украины

Стремление Запада повлиять на Украину лишь сделает россиян «ещё более националистически настроенными и агрессивными» по отношению к Украине и США, пишет в статье для Newsweek аспирант Школы госуправления и госслужбы при Техасском университете Бенджамин Гилтнер. По его мнению, подобное отношение к Украине, как к «последнему оплоту США против российской агрессии», также не учитывает реакцию других расположенных рядом стран. Вашингтону лучше использовать дипломатические пути для улучшения ситуации, уверен автор.

Отношения США и России сейчас выглядят неважно и совсем не улучшаются, при этом президент США Джо Байден пригрозил России новыми санкциями и заявил, что не собирается уважать обозначенные Москвой красные линии. Главной темой для разногласий стало расширение НАТО, в том числе в направлении Украины — о чём открытым текстом и заявил российский президент Владимир Путин во время своей последней встречи с Байденом.



Однако стоит задаться вопросом о том, какие же конкретно «интересы в сфере национальной безопасности» есть у США на Украине, пишет в статье для Newsweek Бенджамин Гилтнер, аспирант магистерского факультета Школы государственного управления и государственной службы Джорджа Буша в Техасском университете A&M.



Обычно на этот вопрос отвечают, что речь идёт о «защите авторитета США» и права на доверие союзников. В частности, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, комментируя нынешний кризис вокруг Украины, что уступки Путину подорвут доверие союзников к будущим обещаниям и подтолкнут Россию и дальше вести себя подобным «агрессивным образом». А известный американский историк и эксперт по России Фредерик Каган подчеркнул, что военная сила — лучший способ удержать Россию «от захвата Украины», говорится в статье.



Многие также заявляли о том, что отказ от конфронтации с Россией будет равносилен попытке примирения с Путиным. Похоже, что «примирение» — это ругательство в устах нынеших американских политиков, отмечает автор. Все перечисленные выше аргументы предполагают, что США и Запад должны жёстко выступить против российских манёвров у границ Украины, чтобы Россия не набралась храбрости для атаки на другие страны. Однако стоит ли вся эта «защита украинского суверенитета» развязывания реальной войны с участием США или НАТО в целом, задаётся вопросом автор: «Мой ответ — простите, украинцы, — нет».



Проблема в том, что популярные аргументы о необходимости «защищать авторитет Америки» обычно не подразумевают критического взгляда на непредвиденные последствия связанных с этим мер, подчёркивает автор. По его мнению, предполагаемая необходимость постоянно «доказывать свою надёжность» давно была и остаётся серьёзной проблемой для США. Война во Вьетнаме — один из случаев, когда она проявила себя на практике, отмечается в статье: «По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать СССР, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США».



Однако в реальности смерть около 58 тыс. американцев и более 500 тыс. вьетнамцев и падение Сайгона в 1975 году, после которого Советский Союз вовсе не начал никакой «международный крестовый поход» в ответ, сделали Вьетнамскую войну крайне бессмысленной и трагической, констатирует автор. Более свежий пример того, как проявлялась такая борьба за авторитет и статус надёжного партнёра — это протесты против ухода США из Афганистана, отмечается в статье: «Критики заявляли, что уход американцев из Афганистана придаст смелости России и Китаю, а союзники потеряют доверие к американским обещаниям».



Но эти люди не предлагали никакого альтернативного решения взамен вывода войск, подчёркивает автор: «Они предполагают, что США должны оставаться в Афганистане ещё непонятно сколько? Гибель 2448 американских военнослужащих, 4 245 афганских мирных жителей и расходы в размере около 2,3 триллиона долларов лишь затем, чтобы талибы снова захватили страну примерно через 20 лет, доказывают абсурдность пребывания в Афганистане».



Подобные затраты Соединённых Штатов на попытки подтвердить, что они достойны доверия в контексте каких-то несущественных обязательств, явно того не стоят, говорится в статье. Причём в случае с Украиной такие непредвиденные последствия, вполне вероятно, будут включать ещё более масштабную войну для украинцев и новую гонку вооружений — для США и России, предупреждает автор: «Не будем забывать, что Договор о ракетах средней и малой дальности между США и Россией больше не существует. Фактически увеличение обязательств США перед Украиной, вероятно, приведёт к тому, что Россия ещё больше упрётся и будет настаивать на своём — классический вариант дилеммы с безопасностью».



Между тем главный смысл дипломатии состоит в том, чтобы продвигать национальные интересы, отыскивая возможности для совместной работы с другими державами — а не постоянно «тыкать в больные места» другой страны, подчёркивается в статье. Кроме того, такое отношение к Украине, как к «последнему оплоту США против российской агрессии», не учитывает реакцию на вероятность «российского вторжения» других расположенных по соседству стран, включая Польшу и Румынию, констатирует автор: «Почти наверняка Польша и Румыния начнут активно наращивать военную мощь, чтобы воспрепятствовать дальнейшей агрессии России».

Национализм — одна из самых мощных сил в международных делах, поэтому постоянное посягательство Запада в попытках повлиять на Украину лишь сделает россиян «ещё большими националистами, агрессивными по отношению к Украине и США», подчёркивается в статье. В то же время у Вашингтона всё ещё есть «свободные дипломатические мощности» для улучшения ситуации, которые необходимо использовать, полагает автор.



Американские политики до сих пор много разглагольствовали о том, что Россия «должна перестать наращивать военную мощь вблизи Украины», говорится в статье. Но учитывая все возможные затраты на защиту своего авторитета и права на доверие, американские политики должны спросить себя о том, готовы ли они в действительности «перейти от красивых слов к делу» по украинскому вопросу, заключает автор.