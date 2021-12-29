Вести: «так, как было раньше, больше не будет» - украинские эксперты рассказали о будущем Донбасса

Несмотря на рождественское перемирие, большая геополитическая игра, одним из инструментов которой стал Донбасс, ещё не закончилась. «Вести» выяснили, какие прогнозы делают эксперты по конфликту в регионе. Специалисты считают, что вероятны несколько сценариев — от «мягкого», с замораживанием ситуации, до военного обострения.

Западные СМИ по-прежнему пишут о грядущей войне Украины с Россией, однако последние новости с Донбасса вселяют сдержанный оптимизм. Как пишут «Вести», сторонам удалось согласовать рождественское перемирие, однако большая геополитическая игра, одним из инструментов которой стал Донбасс, ещё не закончилась. Издание выяснило, какие прогнозы делают эксперты по конфликту в регионе.

Как продолжает издание, первый сценарий предусматривает продолжение нынешнего паритета.

«С сохранением статус-кво и продлением «недозамороженного» конфликта — это базовый сценарий», — говорит «Вестям» политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Но сам украинский президент на днях публично выступил против этого сценария.

«Вопрос о заморозке конфликта — это тот 1 процент, за который зацепился я. Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт», — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Так, как было прежние восемь лет, больше не будет — ни одна великая держава не потерпит у себя под боком источник постоянных проблем и дестабилизации, — считает член комитета Рады по вопросам евроинтеграции Олег Волошин. — Москве не нужна территория Украины. Но для неё опасна Украина в нынешнем статусе, когда неурегулированный и даже толком не замороженный конфликт не позволяет России отвлечься на другие направления».

Однако, пишет автор статьи, снижение напряжения дипломатическим путём — тот сценарий, который видит сама украинская сторона.

«Пусть даже с эффективностью в 1,5 процента — но это все равно лучше, чем стрелять друг по другу ракетами и снижать стратегический потенциал Украины и России», — считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ещё один из вариантов развития событий — наступление украинской армии. О том, что атака готовится с украинской стороны, говорят в России с весны в бесчисленных заявлениях, в том числе Владимира Путина. Последним об этом высказался глава МИД Сергей Лавров.

«Запад подстёгивает там милитаристские настроения, сделают маленькую войнушку, потом — обвинят нас, введут очередные санкции, чтобы подавить наши конкурентные способности. Зеленский часто совершает безбашенные поступки, и боятся именно этого безбашенства. Что это разожжёт конфликт, который никому не нужен», — сказал Лавров.

Украина, в свою очередь, многократно отрицала подготовку такой операции.

«Запад, наоборот, не подталкивает, а снижает напряжённость — отказываясь передавать Украине некоторые вооружения», — напомнил «Вестям» политолог Алексей Якубин недавний скандал с блокированием поставок снайперских винтовок со стороны Ангелы Меркель.

Ещё один возможный сценарий — российское вторжение. Он описан в недавней публикации программного директора Валдайского клуба Ивана Тимофеева. Он видит целью военной кампании выход из тупика Минских соглашений, «навязывание Киеву и западным партнёрам условий для дальнейшего сосуществования», недопущение «освоения» украинской территории со стороны НАТО и переформатирование политической системы страны. Однако, как считают эксперты, подобные манёвры весьма маловероятны.

«Россия не готова к ним — ни финансово, ни экономически. Да и в армии есть проблема с комплектацией личным составом», — говорит полковник запаса Олег Жданов.

Сам Тимофеев также признаёт малореалистичность сценария в силу скатывания военных действий в «долгое и вялотекущее» противостояние. К тому же, как он отмечает, война «чревата дестабилизацией ситуации в самой России».

«Я всё-таки убеждён, что Кремль руководствуется рациональной логикой и там просчитывают разные варианты — и что они больше потеряют от этого сценария. Ведь «Северный поток – 2» уже достроен, и есть рабочие отношения со США. А наступление означает всё перечеркнуть», — утверждает Алексей Якубин.