ZDF: разговор Байдена с Путиным не принёс прогресса в решении украинского вопроса

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом не принёс никакого реального прогресса, сообщает корреспондент немецкого телеканала ZDF в Вашингтоне. По его мнению, НАТО не даст России требуемых гарантий безопасности. Даже просто обсуждать этот вопрос США будут готовы только после того, как Москва позаботится об ослаблении напряжённости на границе с Украиной.

С нами на связи Эльмар Тевессен из Вашингтона. Добрый вечер, Эльмар.

ЭЛЬМАР ТЕВЕССЕН, корреспондент ZDF: Доброго вечера Германии.

Байден и Путин вплоть до этого времени разговаривали по телефону. Что слышно, даст ли НАТО России требуемые гарантии безопасности?

ЭЛЬМАР ТЕВЕССЕН: На данный момент так сказать нельзя. Я считаю, что на этот вопрос можно дать, скорее, отрицательный ответ. Из Белого дома, где как раз проходит брифинг для журналистов, сейчас поступают подробности этого телефонного разговора. Совершенно очевидно, что никакого прогресса достигнуто не было, мы знаем об этом из официального заявления Белого дома, сделанного пресс-секретарём Джен Псаки. Согласно этому заявлению, президент Байден ещё раз очень чётко выразил позицию о том, что России следует опасаться крайне серьёзных последствий, если она вторгнется на Украину. Он также очень ясно дал понять, что ждёт от Владимира Путина ослабления напряжённости до того, как вообще можно будет начать говорить о таких темах, как, например, гарантии безопасности. Сам разговор по поводу этих гарантий последует, самое раннее, через неделю, когда снова соберётся Совет Россия — НАТО. Но, повторюсь: очевидно, никакого прогресса нет. Владимир Путин после того, что он услышал из Белого дома, не подал никаких знаков того, что он отведёт большое число войск.

Другая тема, которая в эти дни снова беспокоит американцев, — это растущее число заражений коронавирусом. За последние дни было зарегистрировано свыше 290 тысяч новых случаев заболеваний. Подготовлены ли США к пятой волне лучше, чем прежде?

ЭЛЬМАР ТЕВЕССЕН: Да, США так считают, хотя уровень вакцинации здесь очень низкий, всего 61,7 процента населения прошли вакцинацию и получили в США полноценную защиту, поэтому в ближайшие дни здесь хотят ещё раз усилить интенсивность кампании по ревакцинации. На следующей неделе американские власти, вероятно, разрешат проходить ревакцинацию подросткам от 12 до 15 лет. Никакого локдауна в ближайшие дни и недели, скорее всего, не будет. Здесь делают ставку на 2П*, примерно так же, как и в Германии. Обсуждается даже вопрос о том, не следует ли сделать обязательной вакцинацию для всех внутренних перелётов в США. Этот вопрос пока остаётся спорным. Для начала США попытаются достичь цели, следуя по пути вакцинации и призыва к людям не собираться слишком большими группами, в том числе в новогоднюю ночь.

И это актуально для всего мира. Большое спасибо Эльмару Тевессену за этот анализ ситуации.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.

* Правило 2П означает допуск в общественные места для двух категорий граждан: переболевших или привитых от коронавируса (прим. ИноТВ).