CNN: «всё это немного необычно» — Байден и Путин обсудят по телефону Украину по инициативе Москвы

Президент США Джо Байден в четверг пообщается по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, включая Украину, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, обстоятельства грядущего разговора довольно необычны, учитывая, что он состоится по инициативе Путина и в преддверии новогодних праздников, во время которых правительственные чиновники обычно отдыхают.

Президент США Джо Байден проведёт личную телефонную беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, если верить Совету по национальной безопасности. Стороны обсудят целый ряд тем, главной из которых, очевидно, будет Украина, так как эта страна остаётся серьёзным очагом напряжённости.

Решение о телефонном звонке было принято в то время, как США продолжает оказывать на Россию давление, чтобы та сократила своё значительное военное присутствие у украинской границы. Детали нам расскажет наш международный дипломатический редактор Ник Робертсон. Он выходит с нами на связь из Москвы. CNN сообщает, что это решение было принято по просьбе Владимира Путина. Что ещё вы можете нам об этом рассказать?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали — так было, по крайней мере, минуту назад перед тем, как я вышел с вами на связь. Всё это немного необычно. Необычно то, что сообщают об этом не они притом, что договорённость о звонке была достигнута по просьбе Владимира Путина. И президент Байден пошёл ему навстречу, так как он считает, что личная дипломатия — это верный путь.

Кроме того напомню, что Россия оказывала очень большое давление с тем, чтобы эти переговоры состоялись, а Москва получила чёткое представление о намерениях НАТО по Украине — чего так хочет президент Путин. Напомню также, что скоро уже Новый год, который здесь, в России, встречают на широкую ногу. Православное Рождество, разумеется, будет только 7 января. По этой причине в этот период правительственные чиновники обычно отдыхают, и работа этого органа замедляется.

И этот диалог должен состояться накануне праздничной поры и замедления работы. Россия, очевидно, настаивает на этом диалоге. Однако президент Байден ясно даёт понять: он будет держать Украину в курсе событий. Как нам известно, госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с президентом Украины Зеленским и сообщил ему предварительную информацию по диалогу с Путиным. Так что Киев в курсе событий. При этом двусторонние переговоры с Россией также будут идти в контексте переговоров с НАТО и ОБСЕ, которые состоятся позднее.

Так что Байден, судя по всему, дал ход желанию Путина, который хочет продолжать диалог, однако реальные переговоры по этой теме, насколько нам известно, начнутся только 10 января.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.