Guardian: глава дипломатии ЕС обвинил Россию в «серьёзном ухудшении ситуации с безопасностью в Европе»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия России привели к серьёзному ухудшению ситуации с безопасностью в Европе, пишет The Guardian. Он также призвал Москву к диалогу во избежание конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию в «серьёзном ухудшении ситуации с безопасностью в Европе», призвав её к диалогу во избежание конфликта на Украине, пишет The Guardian.



И в качестве примера «недавних внешнеполитических авантюр Кремля» Боррель привёл «аннексию»* Россией Крыма, роль Москвы на востоке Украины, её действия в Приднестровье и в отколовшихся от Грузии регионах Южной Осетии и Абхазии, а также поддержку белорусского диктатора Александра Лукашенко.



«ЕС считает, что диалог, переговоры и сотрудничество — единственные средства для преодоления споров и установления мира», — заявил глава дипломатии ЕС, сославшись на необходимость соблюдения международных обязательств, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Как отмечает издание, Боррель таким образом отреагировал на предложения Владимира Путина о гарантиях безопасности для России, которые фактически переписали бы порядок, установившийся после окончания холодной войны.



На прошлой неделе Москва, как напоминает The Guardian, представила список «весьма спорных требований» в сфере безопасности, включая запрет на вступление Украины в НАТО и ограничения на размещение войск и вооружений на восточном фланге альянса, что фактически вернуло бы силы НАТО туда, где они были в 1997 году, до расширения на восток.



В среду Боррель провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых, согласно отчёту ЕС об этом телефонном разговоре, стороны «приняли к сведению» предложения России.



«Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьёзную цену», — говорится в заявлении ЕС.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).