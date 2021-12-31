CNBC: в телефонном разговоре Байден призвал Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина длился 50 минут, сообщает CNBC. Как передаёт телеканал со ссылкой на заявление Белого дома, в ходе беседы Байден призвал Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной и пригрозил решительным ответом в случае российского вторжения на территорию соседней страны.

ИЛАН МУАЙ, корреспондент CNBC: Мелисса, этот телефонный разговор длился 50 минут, и как заявил Белый дом, во время этой беседы президент Байден призвал президента Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной. По словам Белого дома, президент отчётливо дал понять, что США и их союзники решительно ответят, если Россия продолжит вторжение на Украину. Кроме того, президент выразил свою поддержку продолжающимся дипломатическим переговорам, которые также пройдут в Женеве и посредством механизмов НАТО в начале следующего года. Президент также отметил, что существенный прогресс в этих переговорах может состоятся только в атмосфере снижения напряжённости, а не её нарастания.

Повторю: в этом принципиально важно телефонном разговоре сегодня во второй половине дня президент Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной. Мелисса?

Спасибо, Илан. С нами была Илан Муай.

Дата выхода в эфир: 31 декабря 2021 года