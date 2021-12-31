CNBC: в телефонном разговоре Байден призвал Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина длился 50 минут, сообщает CNBC. Как передаёт телеканал со ссылкой на заявление Белого дома, в ходе беседы Байден призвал Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной и пригрозил решительным ответом в случае российского вторжения на территорию соседней страны.
ИЛАН МУАЙ, корреспондент CNBC: Мелисса, этот телефонный разговор длился 50 минут, и как заявил Белый дом, во время этой беседы президент Байден призвал президента Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной. По словам Белого дома, президент отчётливо дал понять, что США и их союзники решительно ответят, если Россия продолжит вторжение на Украину. Кроме того, президент выразил свою поддержку продолжающимся дипломатическим переговорам, которые также пройдут в Женеве и посредством механизмов НАТО в начале следующего года. Президент также отметил, что существенный прогресс в этих переговорах может состоятся только в атмосфере снижения напряжённости, а не её нарастания.
Повторю: в этом принципиально важно телефонном разговоре сегодня во второй половине дня президент Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряжённость в отношениях с Украиной. Мелисса?
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре подтвердили, что готовы к серьёзному и содержательному диалогу по вопросам о гарантиях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».
Молдавский премьер Наталья Гаврилица охарактеризовала политику страны по отношению к России как спокойную и взвешенную. По её мнению, Молдавия находится в положении маленького государства в «очень сложном регионе».
Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса предположил, что его бывший подопечный Дмитрий Тарасов станет первым футболистом, который выложит пост в своём Instagram в 2022 году.
В Анкаре считают, что Россия не должна рассматривать в качестве угрозы организации, членом которых является Турция. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер СКА Хабаровск Сергей Юран в ходе предновогоднего опроса ответил, кто из футболистов является главной ёлкой страны: красивым, деревянным и со звездой.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильём сотрудников органов внутренних дел и сотрудников и пенсионеров МВД, а также членов их семей, состоящих на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что игроки молодёжной сборной Матвей Мичков и Данила Юров из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию проведут десять дней в Канаде на карантине.
Анкара надеется, что после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч России и НАТО ситуация на международной арене нормализуется, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.
Взрыв произошёл около медицинского центра в пакистанском городе Кветта (Белуджистан), от ударной волны разбились окна близлежащих домов и получили повреждения автомобили. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 16 получили ранения, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает Express Tribune.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за утилизацию судов путём их затопления и нарушение требований в отношении затонувших судов их собственниками.
Президент США Джо Байден планирует в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным напомнить о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Москвы, сообщил The Washington Post высокопоставленный чиновник из американской администрации.