ZDF: в январском марафоне переговоров с Россией самым острым мечом Европы станет «Северный поток — 2»

На начало января запланирован настоящий «марафон переговоров» по поводу ситуации на Украине, сообщает ZDF. И Европа может сыграть в этом процессе важную роль, но только в сотрудничестве со своими международными партнёрами. На данный момент самый острый меч в ящике внешнеполитических инструментов ЕС — это газопровод «Северный поток — 2», но, конечно, есть ещё и экономические санкции, объясняет корреспондент немецкого телеканала Аксель Шторм.

Наш корреспондент в регионе — Аксель Шторм. И он находится на севере Украины, у пограничного перехода в Россию. Доброе утро.

АКСЕЛЬ ШТОРМ, корреспондент ZDF: Доброе утро, Берлин.

Доброе утро. Чего можно ожидать от переговоров, запланированных на начало января?

АКСЕЛЬ ШТОРМ: На данный момент трудно предсказать. На вторую неделю января запланирован настоящий марафон переговоров. Двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном. Переговоры в рамках Совета Россия — НАТО, который хотят возродить. И переговоры в рамках ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Каналов связи много. Одно можно констатировать уже сейчас: Россия определённо добилась внимания, сконцентрировав свои войска на украинской границе.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель потребовал, чтобы на переговорах между Россией и США присутствовал и ЕС. Какую роль может сыграть Европа в этом конфликте?

АКСЕЛЬ ШТОРМ: Его можно понять. Но, я думаю, на вещи нужно смотреть реалистично. Я думаю, у ЕС будет больший рычаг, если он будет действовать совместно со своими крупными международными партнёрами. На данный момент самый острый меч в ящике внешнеполитических инструментов Европейского союза — это газопровод «Северный поток — 2». Россия очень заинтересована в его запуске, потому что тогда можно будет заработать много денег.

Но стоит отметить, что в случае его ввода в эксплуатацию в проигрыше окажется Украина, так как она потеряет транзитные сборы. И в этой напряжённой ситуации нужно будет тщательно обдумать дальнейшие действия. То есть «Северный поток — 2» — это определённо рычаг. Также ещё есть экономические санкции. Этот вариант также остаётся.

Это были оценки нашего корреспондента. Спасибо за разговор.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.