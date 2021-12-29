1+1: на Украине научились строить самолёты без российских запчастей

На украинском авиастроительном предприятии «Антонов» торжественно представили обновлённый и дооборудованный самолёт нового поколения АН-178-100, а также два фюзеляжа. Как передаёт «1+1», конструкторы уверяют, что при постройке им удалось полностью отказаться от всех российских запчастей и комплектующих. Обновлённый АН-178 уже через несколько недель планируют поднять в воздух для испытаний.

АН-178-100. На госпредприятии «Антонов» торжественно выкатили из сборочного цеха обновлённый и дооборудованный самолёт нового поколения. Отечественным авиастроителям удалось полностью отказаться от всех российских запчастей и комплектующих. Фактически новый самолёт уже в ближайшие дни передадут пилотам для первого испытательного полёта. Александр Загородний видел, как всё это происходило.

Духовой оркестр — это уже антоновская традиция. Без музыки новые самолёты из сборочного цеха не выкатывают. А тут — сразу три на выход. Один — полностью готовый для испытательного полёта, и два — фюзеляжи.

Год назад авиастроители подходили к этому контракту с осторожностью: нужно было найти и заменить десятки комплектующих, которые производятся в России. В итоге это удалось. Шасси произведены на «Южмаше», авионику поставили американскую, сотни деталей закупили в Европе. Впервые на «Антонове» сделали самолёты без единой российской детали, и впервые — для своих вооружённых сил.

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины: И это будут не только три этих самолёта, а больше, поэтому мы сегодня демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать.

АН-178-100 — это на первый взгляд самолёт, который все уже видели, но авиаконструкторы говорят, что от предыдущей машины осталась лишь оболочка. Когда решили его перерабатывать, самолёт решили усовершенствовать.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ, генеральный директор ГП «Антонов»: Практически создан в постсоветском пространстве прошлом первый самолёт такого изготовления: конструктивного, аэродинамического и, самое главное, управления. Такого самолёта в данном классе ещё не было.

На вопросы журналистов о том, что на самолёте всё-таки осталась российская вспомогательная силовая установка, руководитель «Антонова» отвечает резко.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ: Вы, пожалуйста, подойдите ко мне лично, и я вам покажу, где делаются эти двигатели. А не то, что пишет ваша пресса. Эти двигатели изготовлены в Италии. Нет ни одного изделия, комплектация которого российского производства. Я вам заявляю авторитетно.

Один экспериментальный и три самолёта для вооружённых сил — это только начало, уверяют в Укроборонпроме. Но именно этот контракт показал, что, несмотря на все упрёки, Украина может самостоятельно строить самолёты.

ЮРИЙ ГУСЕВ, генеральный директор госконцерна «Укроборонпром»: Строительство трёх этих самолётов подняло целую отрасль. Много смежных предприятий, около 30, работают сейчас над реализацией этого важного контракта и, я уверен, будущих контрактов.

Обновлённый АН-178 уже через несколько недель планируют поднять в воздух для испытания всех новых систем.

Александр Загородний, Роман Сыщенко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.