Дешевле было подарить каждому американцу по истребителю — MSNBC о провальной программе F-35

В своих высказываниях экс-президент Дональд Трамп любил упомянуть истребитель-«невидимку» F-35, грозу врагов США. Ещё бы, ведь это один из немногих самолётов, о которых рассказали лидеру, иронизирует MSNBC. Правда, теперь, после ухода Трампа Пентагону предстоит решить непростую задачу: что же делать с программой, стоившей $1,7 трлн и так и не сумевшей подарить США рабочий истребитель.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США (запись от 23 ноября 2017 года): Для наших ВВС мы заказываем много самолётов, в особенности истребители F-35.

F-35 — особенный самолёт.

ДОНАЛЬД ТРАМП (запись от 15 сентября 2017 года): Когда наши враги услышат рёв двигателя F-35, у них душа в пятки уйдёт. Они поймут, что день расплаты настал.

И последнее на сегодня. Извините, что напоминаем о наболевшем. Но подобно пятикласснику, которого изображал из себя Дональд Трамп в Twitter, экс-президент всё время говорил об истребителях F-35, потому что это был один из немногих самолётов, о которых ему рассказали, когда он занял президентское кресло. Так же часто, как он упоминал сам истребитель, он повторял ещё кое-что, что он знал. И это почти правильная информация, но не совсем.

ДОНАЛЬД ТРАМП (запись от 3 октября 2017 года): Его нельзя увидеть. Его буквально нельзя увидеть.

ДОНАЛЬД ТРАМП (запись от 23 ноября 2017 года): Знаете, практически как невидимый истребитель…

ДОНАЛЬД ТРАМП (запись от 23 марта 2018 года): Очень сложно уничтожить самолёт, когда ты его не видишь.

ДОНАЛЬД ТРАМП (запись от 12 июля 2019 года): Его не могут увидеть. Как по мне, хорошо, что про него мало что известно.

Никто в Пентагоне так и не понял, как ему объяснить, что это просто такое выражение. Когда говорят «его нельзя увидеть», это означает, что его не могут засечь радары. Но летящий истребитель вполне можно увидеть невооружённым глазом.

Впрочем, теперь, с уходом Трампа, Пентагону пришлось столкнуться с честным и сложным вопросом: как уладить проблему F-35. Дело в том, что никто не предполагал, что самолёт окажется настоящей летающей громадой. Истребитель, который должен был стать нашей проворной невидимкой, весит целых 25 тонн. Он создавался в качестве замены этому самолёту, F-16, культовой модели и классике среди американских истребителей. Он быстр и проворен, но уже устарел. И на вооружении находятся только старые самолёты — новых мы не закупали в течение уже 20 лет. И тут появляется F-35. Только, как и всё, что создаётся комитетами, этот самолёт был сконструирован в трёх версиях с такими фантастическими технологиями, что в нём оказалась куча неисправностей. А это не очень хорошо ни для тебя, ни для плохого парня, который в тебя стреляет.

Так что, выпустив в производство лишь пару сотен таких истребителей, в конечном счёте Пентагон может свернуть всю программу. Хорошо бы было сейчас, конечно, получить все вложенные деньги обратно. Но что вы меня слушаете? Я вам процитирую. «Провальная программа разработки F-35 обошлась нам в 1,7 триллиона долларов. Этого достаточно, чтобы 28 раз обеспечить жильём всех бездомных в Соединённых Штатах». (Цитата твита Роберта Рейха, американского экономиста. — ИноТВ).

«Программа F-35 стоит 1,7 триллиона долларов. Мы могли бы направить эти деньги, чтобы закрыть кредиты на обучение каждого человека в Америке». (Цитата твита американской правозащитной организации Public Citizen. — ИноТВ).

Или вот ещё. «ВВС США только что признали, что проект стелс-истребителя F-35 провалился». (Заголовок статьи Forbes. — ИноТВ).

Может, было бы дешевле, если бы они всем нам подарили по личному F-35.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.