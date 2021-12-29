DM: Пентагон обнадёжил союзников — США размещают в Средиземноморье авианосец

Американский авианосец «Гарри Трумэн» и его ударная группа останутся в Средиземноморье, сообщает Daily Mail. Как подчёркивается в материале издания, такое решение приняло Минобороны США, дабы «обнадёжить» союзников Вашингтона в Европе в нынешней напряжённой обстановке, связанной с событиями вокруг Украины.

Пентагон на фоне обострения украинского кризиса распорядился оставить авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземном море, пишет Daily Mail. По информации британского таблоида, группа, которая должна была покинуть Средиземноморье, проследовав через Суэцкий канал, вместо этого задержится между Грецией и Италией.

Как заявил в интервью американским СМИ чиновник Минобороны США, цель корректировки маршрута АУГ, одобренной главой Пентагона Ллойдом Остином — «обнадёжить европейских союзников» Вашингтона и дать им понять, что США по-прежнему готовы обеспечивать региональную безопасность, говорится в материале DM. При этом, как подчёркивает корреспондент издания, о наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной чиновник упоминать не стал.

Размещение в Средиземноморье американского авианосца и его АУГ было принято в преддверии намеченных на 10 января переговоров между США и Россией, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности, отмечает автор материала.

«Подход президента Байдена к Украине был и остаётся чётким и последовательным: он намеревается, объединив наш союз, развернуть совместную работу по двум направлениям, а именно — сдерживание и дипломатия. В случае если Россия начнёт наступление на Украину, её ждут последствия, и по вопросу этих последствий мы выступаем единым фронтом. Но едины мы и в другом — в готовности поддерживать с Россией дипломатический диалог на основе твёрдых принципов», — заявил в интервью Daily Mail официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при президенте США.

По словам чиновника, на предстоящих переговорах «Россия сможет высказать свои опасения, а мы выскажем свои, касающиеся шагов, которые предпринимает Россия». «В каких-то моментах мы сможем продвинуться вперёд, а по каким-то — не достигнем согласия. Но в этом и заключается смысл дипломатии», — добавил представитель СНБ.

Как напоминает корреспондент Daily Mail, ожидается, что переговоры с участием России также пройдут 12 и 13 января: российские дипломаты сначала встретятся с представителями НАТО, а затем — ОБСЕ, куда также входят США. Даты уже подтвердил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который также сообщил, что встречи будут проходить в Женеве, где в июле провели свой первый двусторонний саммит президенты России и США. По данным DM, встреча 10 января пройдёт в рамках инициативы стратегического диалога по вопросам безопасности, которую в июне запустили Байден и Путин.

Россия ранее разместила у границы с Украиной 100 тыс. военнослужащих, из-за чего на Западе стали высказывать опасения о том, что Москва может начать «вторжение», пишет Daily Mail. Кремль, впрочем, неоднократно отрицал, что планирует наступление, а в преддверии переговоров Владимир Путин отвёл от границы 10 тыс. военных, сообщает издание. Между тем на фоне заявлений о предстоящих переговорах российские вооружённые силы продолжают масштабные учения, которые частично проходят в непосредственной близости от украинских рубежей; по всей видимости, так Кремль хочет перед Новым годом предупредить НАТО о том, «насколько серьёзна нынешняя ситуация», предполагает корреспондент DM.