ПН: Украина призвала Грузию относиться к Михаилу Саакашвили с уважением

16:30
В РЭО рассказали о целях мусорной реформы
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о целях мусорной реформы.
16:30
Пострадавшие при пожаре в ковидной больнице в Красноярске получили травмы средней тяжести
Пострадавшие при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
16:30
Требования для приёма в гражданство России сократятся более чем к 20 категориям лиц
Законопроект, внесённый президентом России Владимиром Путиным в Госдуму, предусматривает сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приёме в российское гражданство.
16:29
При пожаре на аэрокосмическом заводе на Тайване погиб человек и шестеро пострадали
На производствее аэрокосмической компании Тайваня Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) произошёл пожар, один человек погиб, шестеро пострадали.
16:26
«VK Видео» представляет офлайн-режим
«VK Видео» представляет офлайн-режим — возможность сохранять ролики для просмотра без интернета. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
16:25
Сёмин: в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном назначении серба Марко Николича на пост наставника ЦСКА.
16:22
В Кремле подтвердили начало двусторонней встречи в Петербурге Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры.
16:20
Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество
Специалисты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество.
16:19
В Крыму запустили производство экспресс-тестов на COVID-19
В Крыму запустили производство экспресс-тестов на коронавирус.
16:17
Диетолог Гинзбург назвал сроки годности новогодних салатов
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как долго могут храниться новогодние салаты.
16:16
Глава Чечни Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина.
16:14
В Белоруссии уголовное дело в отношении россиянки Сапеги направлено в суд
Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги направлено в суд.
16:10
Главный тренер «Арсенала» Артета заболел коронавирусом
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета получил положительный результат теста на коронавирус.
16:05
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Московском регионе до 31 декабря
Гидрометцентр продлил до 31 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.
16:03
«Роскосмос» в 2021 году вывел на орбиту 340 космических аппаратов
«Роскосмос» в текущем году вывел на околоземную орбиту 340 космических аппаратов.
15:55
Юрист объяснил ситуацию с заявлением о банкротстве ПФК ЦСКА
Представитель адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнёры» Александр Первушин, который представляет интересы ПФК ЦСКА, прокомментировал обращение в суд иркутской фирмы ООО «Бета», которая подала заявление с требованием признать московский клуб банкротом, поскольку армейцы не выполнили свои обязательства должника.
15:55
Назальная форма вакцины «Спутник V» поступит на рынок в I квартале 2022 года
Выпуск назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года.
15:46
Пожар в больнице для пациентов с COVID-19 в Красноярске ликвидирован
Пожар в терапевтическом корпусе клинической больницы для пациентов с коронавирусом в Красноярске ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.
15:44
Беглов назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остаётся напряжённой.
15:43
ТАСС: причиной пожара в ковидной больнице Красноярска могло стать короткое замыкание
Причиной пожара в терапевтическом отделении ковидной больницы в Красноярске могло стать короткое замыкание.
15:39
Нурмагомедов рассказал о срыве боя его брата Умара
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что поединок его брата Умара был отменён.
15:38
Юрист Мирзоев из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
15:31
Центр Гамалеи сообщил об эффективности назальной форма вакцины «Спутник» против «омикрона»
Центр имени Н. Ф. Гамалеи сообщил об особенной эффективности назальной формы вакцины от коронавируса против нового штамма «омикрон».
15:30
Число пострадавших при пожаре в ковидной больнице в Красноярске возросло до пяти
Число пострадавших при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Красноярске увеличилось до пяти.
15:27
На Украине заявили, что больше не планируют вводить локдаун из-за коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны не намерены вводить новый локдаун из-за пандемии коронавируса.
15:24
В суд поступило заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом
ООО «Бета» подало в суд заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом в связи с задолженностью по строительству стадиона «ВЭБ Арена».
15:24
Сенатор Цеков отреагировал на заявление Борреля о неприемлемости требований России к ЕС
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются «неприемлемыми».
15:20
Четыре человека пострадали при пожаре в ковидной больнице в Красноярске
В терапевтическом корпусе ковидной больницы в Красноярске произошёл пожар, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
15:16
Танки поразили военные посты ХАМАС в Газе в ответ на ранение израильтянина
Израильские танки поразили артиллерийским огнём несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
15:14
Украина продлила до конца 2022 года действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России
Кабинет министров Украины продлил до конца 2022 года действие пошлин на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ.
15:10
Подмосковная прокуратура опубликовала видео с насмерть замёрзшим в Дубне мальчиком
Подмосковная прокуратура опубликовала видео с камер наружного видеонаблюдения, которые засняли 11-летнего школьника, позднее найденного замёрзшим в Дубне.
15:10
МИД России выразил сожаление в связи с отсутствием Грузии на встрече «3 + 3» по Закавказью
Москва выразила сожаление в связи с отсутствием представителей Грузии на встрече в формате «3 + 3» по Закавказскому региону. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.
15:08
Железняков — о критике Щербаковой со стороны Плющенко: это высказывания в пользу бедных
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко об оценках фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России.
15:02
Офис генпрокурора Украины передал в суд дела о госизмене в отношении Аксёнова и Поклонской
Офис генерального прокурора Украины передал в суд дела о госизмене в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова и экс-прокурора Крыма Наталии Поклонской.
14:56
Подведены итоги председательства России в Арктическом совете в 2021 году
В рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 году прошло 32 мероприятия, оператором которых выступает фонд «Росконгресс».
14:56
БЕЛТА: встреча Лукашенко и Путина проходит в Петербурге
Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко проходит в Санкт-Петербурге.
14:54
«Барселона» объявила о трёх новых случаях коронавируса среди футболистов
Три новых футболиста «Барселоны» были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.
14:51
В Белоруссии выявили первые четыре случая омикрон-штамма
В Белоруссии выявили первые четыре случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.
14:43
В МИД заявили о готовности России быть посредником в переговорах между Турцией и Арменией
Россия готова выступить посредником в переговорах между Турцией и Арменией по вопросам нормализации отношений. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
14:41
СЭ: Николич возглавит ЦСКА
Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить другую московскую команду, ЦСКА.
14:37
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
14:34
Спасатели добрались до подавшей сигнал SOS туристической группы в КБР
Спасатели нашли группу туристов из Московской области, которые подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии, они не нуждаются в помощи.
14:27
Рублёв, Карацев и Донской пропустят Кубок ATP
Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской не попали в состав сборной России на командном турнире Кубка ATP.
14:24
Замглавы МИД России Руденко назвал красной линией размещение вооружения НАТО в Грузии
Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории вооружения альянса являются для Москвы красными линиями. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
14:23
Чернышенко: все социально значимые объекты России подключены к широкополосному интернету
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все социально значимые объекты страны подключены к широкополосному интернету.
14:19
В Петербурге суд 14 февраля рассмотрит иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу
Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 февраля заседание по иску местного юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, который ранее предъявил претензии Деду Морозу.
14:17
Академик РАН Каприн назвал правила вакцинации от COVID-19 для людей с онкологией
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, как и когда пациентам с онкологическим диагнозом вакцинироваться от коронавируса.
14:13
В Иркутской области выявили 478 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области выявили 478 случаев коронавируса за сутки.
14:12
Психолог Хакимов назвал способ создать праздничное настроение
Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, как встретить Новый год с хорошим настроением.
14:12
Морозов объяснил решение отменить Матч звёзд КХЛ в 2022 году
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов объяснил решение лиги отменить Матч звёзд в 2022 году.