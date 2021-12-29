ПН: Украина призвала Грузию относиться к Михаилу Саакашвили с уважением

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало попытку грузинских властей вернуть Михаила Саакашвили из госпиталя в тюрьму. Как передаёт «Перший незалежний», в ведомстве призвали Грузию относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало власти Грузии за то, что она хотела вернуть бывшего президента Михаила Саакашвили в тюрьму. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что попытка перевести Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму была совершена ненадлежащим образом, поскольку его адвокаты не знали о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии.

«Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает канал, 29 декабря украинский консул планирует посетить Саакашвили. В то же время министерство призывает власти Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей для его обследования.