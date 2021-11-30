Euronews: Саакашвили отказался считать себя президентом-преступником

Михаил Саакашвили впервые принял личное участие в заседании суда по своему делу и отверг обвинения в свой адрес, заявив, что Грузией никогда не правил президент-преступник. Его выступление продолжалось более часа. Между тем у здания суда не прекращаются выступления сторонников экс-президента, причём в день слушаний тоже не обошлось без столкновений с полицией, передаёт Euronews.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые лично принял участие в судебном заседании по делу, по которому проходит обвиняемым. Врачи рекомендовали ему присутствовать в зале не дольше двух часов. Выступление Саакашвили заняло более часа.
МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, экс-президент Грузии: Ошибка состояла в том, что не была создана справедливая и независимая судебная система. Это отразилось на многих гражданах Грузии, и сегодня я оказался в их числе. Я, со своей стороны, искренне прошу прощения у всех, кого коснулись последствия этой ошибки и многих других. Но ошибка — это не то же самое, что преступление. Я — Михаил Саакашвили, и Грузией никогда не правил президент-преступник!
Михаила Саакашвили обвиняют в жестоком разгоне антиправительственной демонстрации в 2007 году и в разгроме офиса телекомпании «Имеди». У здания суда не прекращаются выступления сторонников экс-президента, и в день слушаний не обошлось без столкновений. Полиции несколько раз пришлось применять слезоточивый газ.
МАРИАМ КУХИЛАВА, корреспондент Euronews: Михаил Саакашвили принимает участие в судебном заседании впервые, поскольку служба исполнения наказаний отказывалась привозить его на предыдущие слушания по этому же делу, ссылаясь на проблемы безопасности и опасения по поводу здоровья экс-президента, который голодал несколько недель.
Саакашвили называет обвинения надуманными, а процесс — политическим. Его голодовка продолжалась 50 дней. В итоге власти решили перевести его сначала в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь в городе Гори.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Султана Хамзаева, руководителя проекта «Трезвая Россия», запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское».
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон прокомментировал поражение россиянина Александра Емельяненко в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире Fight Nights в Сыктывкаре.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT снижение нефти марки Brent ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.
Военный вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщения Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.
В России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что российская и вьетнамская стороны достигли договорённости о локализации производства на территории республики российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России, отметив, что в стране нет преследований по религиозному признаку.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNBS заявил, что для изучения эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон» потребуется три недели.
В Москве жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.