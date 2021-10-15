Euronews: в Тбилиси прошла массовая акция в поддержку Саакашвили

В столице Грузии прошла массовая акция в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, который был арестован после возвращения в страну. Грузинские власти обвинили его в том, что он «дестабилизирует ситуацию». Однако Саакашвили называет все выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и объявил в тюрьме голодовку, передаёт Euronews.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, требуя освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик в тюрьме: власти арестовали его в начале октября, когда Саакашвили прилетел на родину из-за границы, где жил многие годы. Митинг был организован оппозиционной партией Саакашвили «Единое национальное движение».



НИКА МЕЛИЯ, партия «Единое национальное движение»: Дело не только в том, чтобы спасти Михаила Саакашвили как президента. Прежде всего мы должны спасти собственное будущее! Мы не хотим, чтобы в Грузии был режим Лукашенко. Не хотим быть государством, где до демократии очень далеко.



Экс-президент приурочил своё возвращение к местным выборам, по итогам которых его партия заняла второе место. В следующем туре кандидаты от «Единого национального движения» поборются за кресла мэров в 20 муниципалитетах, включая Тбилиси.



Грузинские власти заявили, что Саакашвили «дестабилизирует ситуацию», напомнив, что политик был заочно осуждён по двум уголовным делам. Саакашвили говорит, что обвинения сфабрикованы. В тюрьме он объявил голодовку.



Дата выхода в эфир 15 октября 2021 года.