Euronews: в Тбилиси прошла массовая акция в поддержку Саакашвили

00:12
Дзюба заявил, гордится своим рекордом по голам в чемпионате России
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после того, как в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.
00:10
Во всей России начал действовать режим нерабочих дней
Во всей России начал действовать режим нерабочих дней, введённый в связи со сложной обстановкой по коронавирусу.
00:02
ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в матче Лиги 1
ПСЖ взял верх над «Лиллем» в матче 12-го тура французской футбольной Лиги 1.
23:55
Дзюба поблагодарил Миллера после своего рекорда по голам в чемпионате России
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера, после того как в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.
23:54
Al Arabiya: в Судане освободили часть задержанных чиновников
Часть задержанных военными суданских чиновников освободили из-под стражи.
23:45
ЦСКА крупно проиграл «Монако» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от французского «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
23:40
Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет
Американский регулятор FDA разрешил применение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 производства Pfizer для детей 5—11 лет.
23:35
Валиева и Косторная упали с тройного акселя на последней тренировке перед стартом Skate Canada
Российские фигуристки провели последнюю официальную тренировку перед стартом этапа Гран-при в Ванкувере.
23:29
Американский ракетный эсминец USS Porter отправился в Чёрное море
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) выдвинулся в Чёрное море.
23:23
Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отписался от Instagram-аккаунта сборной России по футболу.
23:20
В Севастополе не планируют продлевать работу блокпостов после 7 ноября
Работу блокпостов, установленных на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов, продлевать по окончании нерабочих дней не будут, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
23:07
В Минторге США подтвердили рыночный статус экономики России
В Министерстве торговли США подтвердили рыночный статус экономики России для антидемпинговых процедур Соединённых Штатов.
23:05
Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы по голам в чемпионате России
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал рекорд нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который он установил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
22:55
Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рекорде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который он установил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
22:55
Разведсообщество США назвало примерные сроки первого инфицирования COVID-19 в Китае
В разведсообществе США заявили, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией произошёл не позднее ноября 2019 года.
22:43
Путин проведёт в начале ноября серию военных совещаний в Сочи
Президент России Владимир Путин проведёт в начале ноября серию военных совещаний в Сочи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
22:41
«Зенит» разгромил «Басконию» в баскетбольной Евролиге
Петербургский «Зенит» взял верх над испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:33
Семак: «Зенит» много ошибался в первом тайме матча с «Динамо»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибках команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
22:30
Разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса
Разведсообщество США подготовило доклад о происхождении коронавируса, в котором говорится, что власти Китая не знали заранее о COVID-19 до того момента, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса.
22:26
Семак признался, что не слышал фразу Дзюбы в адрес скамейки «Зенита» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о словах нападающего команды Артёма Дзюбы в адрес скамейки команды после его гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
22:24
ВМС США провели новые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
Военно-морские силы США провели вторые испытания твёрдотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты.
22:15
Захарова: ничто не мешает США полностью заполнить свою квоту на дипперсонал в России
Ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22:14
Ракицкий: у «Зенита» были сложности в матче с «Динамо», когда мы пропустили
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о победе над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
22:02
СКА одолел московское «Динамо» и выиграл пятый матч кряду в КХЛ
Московский СКА на выезде взял верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:00
Депутат Ананских поддержал продление контракта «Газпрома» на поставку газа в Молдавию
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал продление контракта «Газпрома» на поставку газа в Молдавию.
21:56
«Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:54
Небензя заявил о намерении России следить за выполнением обещаний талибов в Афганистане
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.
21:49
Семак: поздравляем Дзюбу с установлением рекорда чемпионата России по голам
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что форвард команды Артём Дзюба в матче с московским «Динамо» побил рекорд чемпионатов России по количеству голов.
21:40
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:40
В России высказались о приверженности США формуле Горбачёва — Рейгана
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона высоко ценит приверженность администрации США Джо Байдена формуле Горбачёва — Рейгана о том, что в ядерной войне не будет победителей.
21:33
Экономист Масленников высказался о смене названия компании Facebook на Meta
Экономист Никита Масленников прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta.
21:30
Захарова: США требуют, чтобы ещё 55 российских дипломатов и работников покинули страну
Власти США потребовали, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули территорию Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:25
Рублёв не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа в матче четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
21:23
«Газпром» прокомментировал продление контракта на поставку газа в Молдавию
Российская компания «Газпром» прокомментировала информацию о продлении контракта на поставку газа в Молдавию.
21:17
Росфинмониторинг рассказал о финансировании терроризма через компьютерные игры
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новой схеме финансирования терроризма через компьютерные игры по интернету.
21:17
УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге
Казанский УНИКС одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
21:16
В Подмосковье увеличат выплату на первого ребёнка в малоимущих семьях
Выплату на первого ребёнка в малоимущих семьях в Московской области увеличат в 2022 году до 13 869 рублей.
21:12
Экономист Грибов рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.
21:10
Исмаилов заявил, что готов к третьему бою с Минеевым
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал о своём состоянии после поражения от соотечественника Владимира Минеева.
21:09
В Петергофе напомнили о правилах посещения с 30 октября
В Петергофе напомнили о правилах посещения музея и парка с субботы, 30 октября.
21:07
Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе
Руководитель и ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе.
21:05
Молдавия продлила контракт о поставках газа с «Газпромом» на пять лет
Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет — первые поставки газа в республику начнутся с 1 ноября.
21:05
Ракицкий признан лучшим футболистом матча «Зенит» — «Динамо»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
21:01
В Петербурге прошли антитеррористические учения ЗВО
В Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения оперативной группы отдельной бригады МТО Западного военного округа.
21:00
Подведены итоги Евразийского экономического форума
Стали известны итоги Евразийского экономического форума, который завершился в Вероне. Площадка объединила гостей из 28 стран.
20:57
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян в III квартале 2021 года
Реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
20:56
Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% по итогам января — сентября
Объём промышленного производства Москвы вырос на 23,1% в январе — сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
20:54
Саудовская Аравия отзывает посла из Ливана для консультаций
Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала ливанского посла покинуть страну.
20:53
«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:50
Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что в настоящий момент нет причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19.