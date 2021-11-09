Libération: Саакашвили попал в больницу из-за голодовки

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом из-за обвинений в превышении полномочий, в качестве протеста держал голодовку. Как передаёт Libération, теперь врачи установили, что из-за этой голодовки его здоровью угрожают серьёзные последствия, поэтому политика перевели в тюремную больницу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в качестве протеста в грузинской тюрьме объявил голодовку. И теперь из-за неё он попал в тюремную больницу, пишет Libération. Его туда направили по совету врачей, чтобы избежать ухудшения его состояния здоровья из-за возросших рисков для его безопасности, сообщили в грузинском ведомстве исполнения наказаний.
Сообщение о госпитализации Саакашвили пришло прямо накануне проведения массовой демонстрации его сторонников, которые как раз хотели требовать отправить его в больницу, но не в тюремную, а в обычную. А врачи, обследовав бывшего президента, пришли к выводу, что у него есть большой риск осложнений и его нужно срочно лечить в хорошо оборудованной многопрофильной клинике. По мнению уполномоченного по правам человека в Грузии, тюремная больница для этого не подходит.
Как напоминает автор статьи, бывший президент вернулся в Грузию после 8 лет изгнания, прямо накануне муниципальных выборов. Его тут же задержали 1 октября, из-за чего он начал голодовку. Он считает обвинения в превышении полномочий полностью политическим.
Саакашвили стал видным членом грузинской оппозиции, она требует его освободить. Автор статьи в Libération называет Саакашвили «харизматичным и неоднозначным персонажем», которого хвалят за борьбу с коррупцией, но критикуют за войну с Россией 2008 года.
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