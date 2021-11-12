SZ: триумфальное возвращение в Грузию обернулось для Саакашвили тюрьмой и голодовкой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывал, что его возвращение на родину будет триумфальным и обеспечит оппозиции победу на муниципальных выборах, сообщает Süddeutsche Zeitung. Но триумф одержала правящая партия, а сам он попал в тюрьму и голодает в знак протеста. Однако одно его нахождение в стране создаёт политически взрывоопасную ситуацию, способную обострить противостояние политических лагерей, отмечает немецкое издание.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеялся, что его возвращение на родину будет триумфальным, пишет Süddeutsche Zeitung. Но он оказался в тюрьме и теперь неделями голодает в знак протеста. Он ослабел и осунулся, попал в военный госпиталь, результаты анализа его крови вызывают беспокойство, и всё же у него хватает сил для того, чтобы взволновать целую страну, отмечает автор статьи.

С Саакашвили всё время что-нибудь происходит, продолжает немецкое издание. Он — мастер драматических выступлений. Раньше в Грузии его уважали за вклад в борьбу с коррупцией, но позже начали критиковать за его замашки и самоуправство. После того как экс-президент покинул страну, его приговорили к многолетнему тюремному заключению за злоупотребление властью. Тем большее удивление вызвало заявление Саакашвили в начале октября, что он собирается вернуться на родину к началу муниципальных выборов и уже купил себе билет из Киева в Тбилиси.

Прибыв в Грузию, политик снял видео из курортного города Батуми, считая представителей власти за дураков. Чуть позже его задержали. В его поддержку на улицы вышли тысячи людей с плакатами «Освободите Мишу», но в стране пока ещё нет такой протестной массы, которая могла бы представлять угрозу для действующего правительства. Изначально Саакашвили рассчитывал на победу оппозиции на муниципальных выборах, и в большей степени — на победу основанного им самим Единого национального движения. Грезил о возможном возвращении к власти. Но триумф одержала правящая партия «Грузинская мечта». «Получается, Саакашвили просчитался, проиграл со своим смелым возвращением?» — задаётся вопросом автор. В любом случае в тюрьме он точно оказаться не хотел.

Однако одно его присутствие в стране создаёт политически взрывоопасную ситуацию, способную обострить противостояние политических лагерей, отмечает издание. Грузинские спецслужбы обвиняют его в попытке государственного переворота. Десятки задержаний участников демонстраций в поддержку Саакашвили, возможно, свидетельствуют о начале неспокойных времён, заключает Süddeutsche Zeitung.