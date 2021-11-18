Корреспондент: грузинские врачи рассказали о критическом состоянии Саакашвили

Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией, обнародовала отчёт по состоянию Михаила Саакашвили. Как передаёт «Корреспондент», медики заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его из тюремной больницы в частную клинику. В то же время члены консилиума утверждают, что реанимация политику пока не требуется.

Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией для осмотра экс-президента Михаила Саакашвили, обнародовала отчёт по состоянию здоровья политика. Как пишет «Корреспондент», по итогам осмотра Саакашвили врачи заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его в частную клинику.

«Исходя из критического состояния пациента, продолжение его лечения должно произойти немедленно в многопрофильном госпитале, в частности в отделении интенсивной терапии, чему не соответствует тюремная больница», — говорится в документе.

Медики сообщили, что после 48 дней голодовки у Саакашвили развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалиемия, талассемия, также существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.

В то же время члены консилиума утверждают, что реанимация политику пока не требуется.