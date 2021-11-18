Корреспондент: грузинские врачи рассказали о критическом состоянии Саакашвили

Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией, обнародовала отчёт по состоянию Михаила Саакашвили. Как передаёт «Корреспондент», медики заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его из тюремной больницы в частную клинику. В то же время члены консилиума утверждают, что реанимация политику пока не требуется.
Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией для осмотра экс-президента Михаила Саакашвили, обнародовала отчёт по состоянию здоровья политика. Как пишет «Корреспондент», по итогам осмотра Саакашвили врачи заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его в частную клинику.
«Исходя из критического состояния пациента, продолжение его лечения должно произойти немедленно в многопрофильном госпитале, в частности в отделении интенсивной терапии, чему не соответствует тюремная больница», — говорится в документе.
Медики сообщили, что после 48 дней голодовки у Саакашвили развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалиемия, талассемия, также существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
В то же время члены консилиума утверждают, что реанимация политику пока не требуется.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году.
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника красно-белых Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.
В Минске прошла церемония взвешивания участников турнира ACA 132, главным событием которого станет долгожданный бой за титул чемпиона ACA в «королевском» тяжёлом весе между американским бойцом Тони Джонсоном и российским бойцом, экс-чемпионом ACA Мухуматом Вахаевым.
Гражданка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в клевете и подделке документов в отношении руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, задержана в ходе совместной операции МВД Киргизии и России. Задержанная дала признательные показания. Об этом RT сообщил сам общественник.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза об участии Софьи Акатьевой и Аделии Петросян на чемпионате России.
Власти Польши могут закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.
22 и 23 ноября Российский футбольный союз (РФС) проведёт серию селекционных фестивалей для детей Ярославской области. В мастер-классе примут участие легенды российского футбола Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычёв.
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов привлечёт к уголовной ответственности полузащитника красно-белых Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что после открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро порядка 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного транспорта в подземку.
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов выразил мнение, что люди с покупными сертификатами о вакцинации могут инфицировать окружающих новыми штаммами коронавируса при посещении публичных мест.