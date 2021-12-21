24 канал: депутат Рады рассказала об эпизодах потери памяти у Саакашвили

Депутат Рады Елизавета Ясько после посещения Михаила Саакашвили в госпитале рассказала, что у политика наблюдаются эпизоды потери памяти. Как передаёт «Телеканал новин 24», Ясько добавила, что проблемы со здоровьем у Саакашвили возникли из-за посттравматического синдрома, вызванного «тем насилием и пытками, которые он претерпел в глданской тюрьме».
Депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что у Михаила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти, поэтому его нельзя переводить в тюрьму. Как передаёт «Телеканал новин 24», соответствующее заявление Ясько сделала после встречи с Саакашвили в военном госпитале в Гори.
«Посттравматический синдром, который есть у Михаила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пытками, которые он претерпел в глданской тюрьме», — заявила Ясько.
Также Ясько добавила, что Саакашвили сейчас очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Она отметила, что, по её мнению, процесс реабилитации политика должен проходить на свободе.
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