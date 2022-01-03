SRF: Финляндия подаёт Западу пример, как ужиться с Россией

Россия и Запад с трудом находят общий язык, однако одной стране это всё же благополучно удаётся, отмечает швейцарский телеканал SRF. Несмотря на то что Финляндия состоит в ЕС и близка НАТО, она подаёт пример того, как уживаться со своим большим соседом, одновременно вооружаясь против возможных угроз и поддерживая диалог в экономике и политике.

Запад и Россия с трудом находят общий язык. При этом пример Финляндии, несмотря на то что она состоит в ЕС и сближается с НАТО, показывает, как можно уживаться с Россией, имея с ней общую границу, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Монументальный Успенский собор в сердце финской столицы Хельсинки отражает особую близость и отдалённость Финляндии от её влиятельного соседа на востоке — России. Православный храм из кирпича, украшенный 13 позолоченными куполами, напоминает на длившееся до 1917 года господство России над Финляндией, но также и на последовательно соблюдавшуюся с тех пор независимость Хельсинки, подчёркивает автор материала.

По словам заместителя генерального секретаря в финском МИД Тани Яскелайнен, особое отношение Финляндии к России проявляется, не в последнюю очередь, в отношениях между президентами обеих стран: «У нашего президента доверительные отношения с его российским коллегой Путиным».

Это означает, что Финляндия может вести себя честно по отношению к России и не слишком церемониться со своим большим соседом, поясняет швейцарский телеканал. Иными словами, в отношениях с Россией Хельсинки делает ставку как на пряник, так и на кнут. Это заметно, в том числе по хорошо охраняемой общей границе.

Финляндия, которая в период с 1808-го по 1917 год находилась под контролем русских царей, объявила о своей независимости через несколько дней после начала Октябрьской революции осенью 1917 года.

После кровопролитной гражданской войны в 1918 году, а также двух оборонительных войн с Советским Союзом в конце 1930-х и середине 1940-х годов Финляндия в 1944 году заключила мир с Москвой. По этому договору, Финляндия обязывалась сохранять нейтральную позицию и не могла сближаться с европейским сообществом.

Однако это сближение всё-таки произошло после распада Советского Союза, когда в 1995 году Финляндия вступила в ЕС. Это ясное укоренение в западном мире, по словам Яскелайнен, имело последствия для роли Финляндии с точки зрения России. «Мы теперь называем себя не нейтральным государством, а государством без членства в военном альянсе», — подчеркнула она, не умолчав о том, что сейчас Хельсинки очень близки к НАТО.

В эту картину отлично вписывается тот факт, что незадолго до Рождества финское правительство приняло решение о покупке 64 американских военных самолётов F35 — то есть тех же самых истребителей, купить которые предлагает и швейцарский бундесрат.

С точки зрения финского эксперта по безопасности Расмуса Хиндрена, решение о покупке истребителей F35 — хороший пример балансирования Финляндии между Востоком и Западом. «По историческим, географическим и политическим причинам Финляндия стремится примкнуть к Западу, не становясь при этом членом НАТО», — сказал Хиндрен, возглавляющий новый европейский центр по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки.

Финляндия хочет быть хорошо вооружена против российских угроз, как традиционных военных, так и гибридных. В то же время финское правительство в Хельсинки проводит политику диалога с соседней страной — как политического, так и экономического, заключает швейцарский телеканал SRF.