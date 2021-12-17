Открытость, сочувствие и игра на опережение — Le Figaro объяснила успех женщин-лидеров в борьбе с пандемией
Процент вакцинированного населения, количество смертей, динамика случаев заражения — эти показатели в течение почти 20 месяцев ежедневно анализировались для оценки эффективности политики в области здравоохранения в разных странах мира, напоминает Le Figaro. По оценкам агентства Bloomberg, на конец ноября в число 20 самых «устойчивых» к пандемии стран входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Бангладеш. Таким образом, четверть из 20 стран, наиболее успешно сопротивляющихся распространению COVID-19, возглавляют женщины-лидеры, в то время как в целом представительницы так называемого слабого пола находятся у руля менее 10% государств (21 из 200 стран мира), подчёркивает издание.
Так, экс-канцлер Германии Ангела Меркель особенно отличилась во время первого карантина. «Когда наступает время для подведения итогов, канцлер ассоциируется с идеей власти. Она сама по себе главный герой современной Европы: она не дрожит, она продвигается вперёд и ею восхищаются. Это мощный сигнал», — анализирует преподаватель связей с общественностью Матильда Обино. В её книге «Сага о смелых» отмечается, что одной из сильных сторон женщин-лидеров является способность в разгар бури общаться с людьми «открыто и с сочувствием».
В качестве другого примера газета приводит премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая не раздумывая несколько раз прерывалась во время общения с согражданами в прямом эфире Facebook, чтобы уложить спать свою трёхлетнюю дочь. На взгляд специалиста по связям с общественностью, этот эпизод показывает, что Ардерн не только разделяет поведенческие коды своего поколения, но и умеет общаться с людьми на равных, а не сверху вниз. Этим она завоевала доверие аудитории, в отличие от лидеров других стран.
Что касается премьер-министра Норвегии, которая находилась на своём посту до октября 2021 года, Эрна Сольберг проявила творческий подход, устроив телевизионную пресс-конференцию с сеансом вопросов и ответов исключительно для детской аудитории и сделав детей своими главными союзниками. Санна Марин, ставшая самым молодым премьер-министром Финляндии в возрасте 34 лет в 2019 году, в свою очередь, не только отказалась от плана по введению карантина на части территории страны в апреле прошлого года после консультаций со специалистами, но и извинилась за свои ошибки в урегулировании кризиса, несмотря на то что Финляндия с населением 5,5 млн человек демонстрирует один из лучших показателей в области COVID-19 и связанного с ним кризиса в Европе.
Среди качеств, позволяющих женщинам лучше справляться с подобного рода кризисами, преподаватель Высшей школы экономических и коммерческих наук Вивиан Де Бофор называет умение слушать, отличные посреднические способности, подлинный прагматизм, менее развитое, чем у мужчин, эго, а также устойчивость к конфликтам, «не говоря уже о том, что они умеют быть экономными». Де Бофор создала в школе программу расширения прав и возможностей женщин. «Если бы Индира Ганди управляла Индией сегодня, ничего бы этого не было!» — уверена она.
«Женщины, находящиеся у власти, в основном предвосхищали события, очень быстро внедряя стратегию «нулевого ковида», которая позднее окупилась», в то время как другие медлили, отмечает, в свою очередь, преподаватель экономики в Высшей школе коммерции Фредерик Бизард. Это произошло в случае премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, президента Тайваня Цай Инвэнь и главы Сингапура Халимы Якоб. Их политика пограничного контроля, систематического карантина для въезжающих в страну или отслеживания заражённых людей позволила им избежать ограничений во время первой волны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, хотя на раннем этапе и закрыла границы, а также ввела локдаун в стране, в течение последних двух лет отдаёт предпочтение широкому распространению тестирования, что позволило очень быстро отказаться от карантина и возобновить работу начальных и дошкольных учреждений уже с апреля 2020 года.
Le Figaro также отмечает роль Урсулы фон дер Ляйен в преодолении кризиса в Европе и шаги, предпринятые премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина, которая считается одной из самых влиятельных женщин в мире, по версии Forbes.
По словам Фредерика Бизара, «это неудивительно: несколько исследований показывают, что женщины-менеджеры лучше работают на предприятии, особенно в кризисных ситуациях, чем их коллеги-мужчины».
«Они отдавали предпочтение здравоохранению, а не экономике, в отличие от глав государств с очень мужским поведением — таких как Дональд Трамп или Борис Джонсон. Последние больше выступали за естественный коллективный иммунитет», — продолжает эксперт. По его словам, женщины уделяют больше внимания вопросам здравоохранения и в частной сфере, что является одной из причин их более долгой продолжительности жизни и того факта, что им часто доверяют заботу о здоровье других людей.
Тем не менее с этими предполагаемыми корреляциями следует обращаться с большой осторожностью, предупреждает газета. Нельзя исключать, что эффективность этих стран могут объяснить и другие факторы. Азиатские и скандинавские страны в целом лучше справились с эпидемией, по крайней мере на начальном этапе, независимо от того, возглавляют их женщины или нет. Культура ношения масок и опыт прошлых эпидемий приучили азиатов к использованию индивидуальных средств защиты. Скандинавы, в свою очередь, склонны к гражданской ответственности и послушанию.
Кроме того, преимущества женского управления стали менее очевидными, после того как самый тяжёлый момент кризиса был пройден, отмечает Фредерик Бизар. Сегодня Европа, в которой многие страны возглавляются женщинами, стала эпицентром пятой волны эпидемии: четверть из 5 млн погибших, зарегистрированных во всём мире с начала кризиса в области здравоохранения, умерли здесь. Существуют также женщины, чью модель управления нельзя назвать «женской», напоминает газета, приводя в пример Маргарет Тетчер. Как бы то ни было, всё вышеизложенное может стать для некоторых французов аргументом в пользу того, чтобы женщина возглавила Францию в 2022 году, отмечает издание.
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