Премьер-министр Эстонии: «Россия пытается вернуть нас на 30 лет назад»

Требования, выдвинутые Россией в отношении западных стран и НАТО, «возмутительны», и альянс просто не может их выполнить, заявила в интервью французской Le Figaro глава эстонского правительства Кая Каллас, комментируя недавние переговоры между Москвой и Вашингтоном. По мысли Каллас, претензии России сводятся к тому, что она желает вернуть систему безопасности Европы на 30 лет назад, что «абсолютно неприемлемо» — и НАТО необходимо единым фронтом дать Москве отпор.

Хотя диалог между НАТО и Россией необходим, выдвинутые Москвой требования — в особенности о недопустимости вступления в альянс отдельных государств — неприемлемы, заявила в интервью Le Figaro премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя ход переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности.

«Против идеи о том, чтобы поддерживать диалог, мы не возражаем — и, кстати, НАТО поддерживало создание механизма для дискуссий такого рода, в котором Москва до сих пор участвовать отказывалась, — сказала Каллас. — Однако, как только что чётко подтвердили наши союзники, возможность проводить переговоры на основе требований, выдвинутых Россией, есть. Эта страна действует как обычно — создаёт серьёзную проблему, а затем делает вид, что предлагает для неё решение, выдвигая непомерные требования».

«Я хорошо понимаю, что наши союзники хотят добиться разрядки и стараются в этой связи создать дипломатические инструменты, чтобы обстановка не обострилась ещё сильнее. Но наивности у нас нет, и последние события нас сильно беспокоят, — продолжила премьер-министр. — Через свои требования Россия пытается вернуть нас на 30 лет назад, а это абсолютно неприемлемо. У неё нет никакого права навязывать свои условия ни в плане системы безопасности Европы, ни в том, как страны НАТО организуют свою оборону».

По мнению Каллас, Москва не имеет никаких законных оснований на то, чтобы указывать НАТО, кого ему можно принимать в свой состав или как его членам оборонять свою территорию. «Требования России просто-напросто возмутительны! — подчеркнула она. — А вся проблема заключается в том, что мы оказались в положении, из которого будет сложно выйти: с одной стороны, Москва сама себя загнала в тупик, решив предъявить свои требования публично; с другой же — НАТО не может сделать шаг навстречу России, это просто немыслимо».

В нынешнем кризисе альянсу важно сохранять сплочённость — и не забывать о самых маленьких странах, оказавшихся на передовой, подчеркнула Каллас. «Мы считаем, что НАТО должно говорить единым голосом и сохранять сплочённость, отказываясь уступать требованиям России. Для маленькой страны с таким географическим положением, как у Эстонии — так сказать, на самых рубежах трансатлантического полуострова, — важнее всего, чтобы никакие вопросы, касающиеся нас, не решались в наше отсутствие. Я, кстати, думаю, что такие страны, как Швеция и Финляндия, которые в НАТО не входят, тоже придерживаются такого принципа. Поэтому нам не очень нравится идея о проведении отдельных переговоров, в которых мы участвовать не будем. Недооценивать российскую угрозу мы не склонны, и я надеюсь, что наши союзники тоже этого делать не станут», — разъяснила глава правительства.

Эстонский премьер также сообщила корреспонденту Le Figaro, чего конкретно хотели бы добиться от руководства альянса страны Прибалтики. «В 2014 году, после российской агрессии в отношении Украины, союзники решили разместить в нашей стране международный контингент. С тех пор в Эстонии находится батальон, составленный из английских, французских и датских военнослужащих, а в Латвии — ещё один, под канадским командованием. Наша цель — укрепить этот контингент, и недавние события на границе Украины, конечно же, не могут не заставить нас удвоить в этом плане усилия, — констатировала она. — Сейчас, когда Россия стала как никогда агрессивной, не время отступать. Разумеется, наиболее мощным фактором сдерживания станет размещение на нашей территории американских войск. Однако такое решение должно приниматься союзниками совместно».

Отвечая на вопрос французского журналиста о том, считает ли она, что президент США Джо Байден сможет отстоять на переговорах с Россией сформулированные Прибалтикой красные линии, Каллас заявила: «Надеюсь, что он это сделает. Во время наших двух встреч у меня было впечатление, что он наши опасения понимает. Он же подчёркивал, что ещё 20 лет назад сделал многое, чтобы убедить сенат США дать разрешение на вступление Прибалтийских стран в НАТО. И хотя можно сказать, что мы находимся в настолько уязвимом положении, какого мы не видели несколько десятилетий, у меня есть ощущение, что НАТО как никогда сплотилось. Наши союзники понимают наши опасения, и мы чувствуем поддержку с их стороны».