Эксперт: европейцы не проявили инициативы для участия в переговорах по Украине

Европейские страны угнетает, что вопросы будущей безопасности Европы решаются без участия Евросоюза, однако отчасти они сами виноваты в том, что всё происходит именно так, рассказал эксперт по безопасности Маркус Кайм в интервью швейцарскому телеканалу SRF. В преддверии переговоров между Россией и США о ситуации на украинской границе европейцы вели себя слишком тихо и не выступили ни с какой организованной инициативой.

Пока США и Россия обсуждают ситуацию вокруг Украины, Евросоюз и входящие в него страны играют в процессе исключительно побочную роль, отмечает швейцарский телеканал SRF. С точки зрения европейцев, это угнетает, рассказывает в интервью телеканалу эксперт по безопасности из фонда науки и политики SWP Маркус Кайм.

Встреча в Женеве пробуждает опасения, что Европу могут просто обойти в этом вопросе. К чему могут привести переговоры о стабильности Европы между США и Россией, но без ЕС? По мнению Маркуса Кайма, эта ситуация действует на европейцев подавляюще. С их точки зрения, здесь идёт речь о будущем мирном порядке в Европе и о европейской архитектуре безопасности, но Европа при этом не участвует в переговорах. Тому, что российскую сторону это не интересует, эксперт не удивлён: «Это традиционная политика Путина — раскалывать Европу или, как минимум, действовать в обход».

Однако тот факт, что Байден взялся вести переговоры с Россией поверх голов европейцев, заставляет сомневаться в том, насколько серьёзно американский президент относится к опасениям Европы, подчёркивает Кайм.

Впрочем, в этом отчасти есть и вина европейцев, отмечает эксперт. «Потому что ЕС до сих пор не удалось завоевать внешнеполитический вес. Это касается также европейских стран НАТО, которые годами говорят о том, что они хотят укрепить европейский столп НАТО, — поясняет Кайм. — Но европейцы в последние дни вели себя очень тихо. Скоординированная европейская инициатива в этой ситуации была бы более чем возможна, если бы хотя бы отдельные избранные европейские страны НАТО выразили свою позицию по этим вопросам. Но ничего подобного не наблюдалось».

От встречи представителей России и США эксперт многого не ждёт. В интервью швейцарскому телеканалу он напомнил, что в вопросе перемирия и политического урегулирования украинского конфликта варианты возможных действий имеются ещё с Минских соглашений. «Ими можно было бы воспользоваться ещё годы назад», — подчёркивает эксперт. Сейчас надежды на прогресс мало. И в вопросе о будущем европейской системы безопасности и о том, как его себе представляет Россия, сегодня присутствует мало возможностей для достижения компромисса, убеждён Маркус Кайм.

По результатам первых предварительных переговоров в воскресенье он делает вывод о том, что обе стороны стараются не давать повода для завышенных ожиданий, и это говорит о том, что ждать от переговоров многого не приходится. «И такая тактика, конечно, требует ловкости, чтобы держать ожидания международного сообщества на максимально низком уровне, чтобы по возможности избежать разговоров о провале переговоров», — заключает эксперт по безопасности Маркус Кайм в интервью швейцарскому телеканалу SRF.