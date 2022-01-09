FAZ: Западу не нужно делать односторонних уступок Путину

Владимир Путин сумел навязать Западу трудную дискуссию о разделе сфер интересов в Европе, пишет журналист Николас Буссе в статье для Frankfurter Allgemeine. Впрочем, это не значит, что Запад должен делать России односторонние уступки: по мнению автора, сейчас разумно возобновить переговоры в сфере контроля за вооружениями.

На следующей неделе для НАТО начнётся если не судьбоносная, то очень трудная фаза, пишет журналист Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Владимир Путин навязал альянсу дискуссию о разделении сфер влияния в Европе, к чему Запад был совсем не готов. По мнению Буссе, суть требований Путина заключается в переиздании ялтинско-потсдамской системы международных отношений: кроме того, российский президент желает дальнейшего отдаления Европы и США друг от друга.

НАТО уже отклонило большинство требований Москвы, напоминает Буссе, отмечая, что некоторые из них были настолько завышены, что, вероятно, выдвигались только для последующего отклонения. Однако тот факт, что Путину удалось запустить переговорный процесс такого масштаба, говорит о том, что страх Запада перед Россией не меньше, чем страх Путина перед НАТО, пишет Буссе.

При этом позиции России выглядят слабее, считает автор. «Путин угрожает вторжением на Украину, что обернётся большими издержками для него самого, однако не сильно повредит Западу», — пишет Буссе. Как отмечает автор, в этой связи Западу не стоит делать односторонних уступок. Разумно было бы начать переговоры о режиме контроля за вооружениями, особенно в свете прекращения действия ДРСМД. Автор подчёркивает, что новые российские ракеты средней дальности угрожают Европе.