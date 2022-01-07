Times: военные чиновники США призвали НАТО не идти на уступки Путину, а предложить ему «путь отступления»

Бывшие чиновники Министерства обороны США призвали Вашингтон не идти на серьёзные уступки в вопросе предложенных Россией гарантий по безопасности, так как это может быть расценено в качестве «признака слабости» альянса, пишет The Times. Эксперты полагают, что НАТО следует «найти формулу, которая будет звучать как уступка, не предлагая ничего реального по существу».

Бывшие высокопоставленные представители Пентагона призвали США и их союзников по НАТО предложить Владимиру Путину «путь отступления» в ситуации на границе с Украиной в ходе кризисных переговоров в Женеве, сообщает The Times.

Ожидается, что американские и российские официальные лица встретятся в Женеве 9 и 10 января в надежде урегулировать ситуацию, до того как она перерастёт в полномасштабный военный конфликт. Затем, 12 января, состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдёт встреча представителей России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Как отмечает издание, Россия разместила около 100 тыс. военнослужащих вблизи украинской границы, чтобы заставить НАТО согласиться на предложенные Кремлём гарантии по безопасности. При этом в ходе состоявшихся в декабре переговоров по видеосвязи президент США Джо Байден дал понять Путину, что США могут ввести антироссийские санкции и увеличить военное присутствие в Европе, если Россия «предпримет ещё какие-либо шаги» в отношении Украины.

По словам экспертов, любая серьёзная уступка со стороны НАТО может быть расценена в Москве в качестве «признака слабости» альянса, которым можно воспользоваться в будущем. В связи с этим Байден и его коллеги должны «найти формулу, которая будет звучать как уступка, не предлагая ничего реального по существу».

В частности, предложение вывода войск из Польши или Прибалтики или отказ от признания права Украины на вступление в НАТО — слишком значительная уступка. Впрочем, Байден, с одобрения всего Североатлантического альянса, мог бы предложить Путину расширенные переговоры по вопросу расширения альянса в обмен на сокращение российских войск на границе с Украиной или даже небольшие совместные учения в качестве «демонстрации доброй воли».

По словам эксперта по вопросам безопасности, работавшего в личном штате трёх министров обороны США, Эндрю Крепиневича, НАТО не следует идти на серьёзные уступки России, так как это увеличит «геостратегическое позиционное преимущество» Москвы. Однако направлять войска на помощь Украине он также называет плохой идеей.

«На месте Байдена я бы сказал Путину, что если он нападёт на Украину, НАТО сделает очень многое, не вводя войска для помощи Киеву, например, предоставит разведывательное оборудование, возможно, займётся кибернетической деятельностью, а также введёт жёсткие экономические меры. Но также найти возможность предложить Путину выход, не уронив достоинство», — заявил Крепиневич.

По словам заместителя министра обороны по вопросам политики в администрации бывшего президента Джорджа Буша — младшего Эрика Эдельмана, претензии России основаны на ложной предпосылке, «которая заключается в том, что НАТО каким-то образом угрожает» стране.

Как пишет The Times, Эдельман полагает, что таким образом российский лидер пытается «оправдать свою агрессивную политику перед всё более обеспокоенной российской общественностью, которая устала от экономического застоя и коррупции клептократического режима Путина».