Немецкий политик: Путин не видит в Европе серьёзного игрока, потому что живёт в «мире блоков»

Глава Кремля Владимир Путин не воспринимает Европу как одного из главных игроков на международной арене, потому что до сих пор мыслит в категориях «блокового» миропорядка, заявил в интервью Das Erste глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот. Но на дворе уже XXI век и Европейский союз самостоятельно отстаивает свои интересы безопасности, подчеркнул немецкий политик.
До сих пор переговоры (по поводу украинского кризиса. — ИноТВ) шли между Россией и США. На следующей неделе — я взгляну на график — пройдут переговоры между Россией и НАТО, а также ОБСЕ и ЕС. Но всё равно складывается такое впечатление, что Россия не видит в ЕС главного игрока и больше предпочитает говорить с Америкой и НАТО.
МИХАЭЛЬ РОТ, глава комитета бундестага по внешней политике:Да, Путин хочет, чтобы мир был как в XIX и XX веке: миром блоков. Тут должна быть сфера российского влияния, здесь — американского. Но, я повторюсь, мы живём в XXI веке. И, конечно же, Европейский союз должен сам заботиться о своих интересах безопасности в Европе.
И это правильно, что США и Россия общаются друг с другом. Но также важно, чтобы за этим столом сидел и Европейский союз. К примеру, в рамках нормандского формата Франция и Германия ведут переговоры от лица европейской команды. При этом важно, чтобы Германия не забывала об интересах соседей из Центральной и Восточной Европы.
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