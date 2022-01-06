Немецкий политик: Путин не видит в Европе серьёзного игрока, потому что живёт в «мире блоков»

Глава Кремля Владимир Путин не воспринимает Европу как одного из главных игроков на международной арене, потому что до сих пор мыслит в категориях «блокового» миропорядка, заявил в интервью Das Erste глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот. Но на дворе уже XXI век и Европейский союз самостоятельно отстаивает свои интересы безопасности, подчеркнул немецкий политик.

До сих пор переговоры (по поводу украинского кризиса. — ИноТВ) шли между Россией и США. На следующей неделе — я взгляну на график — пройдут переговоры между Россией и НАТО, а также ОБСЕ и ЕС. Но всё равно складывается такое впечатление, что Россия не видит в ЕС главного игрока и больше предпочитает говорить с Америкой и НАТО.

МИХАЭЛЬ РОТ, глава комитета бундестага по внешней политике: Да, Путин хочет, чтобы мир был как в XIX и XX веке: миром блоков. Тут должна быть сфера российского влияния, здесь — американского. Но, я повторюсь, мы живём в XXI веке. И, конечно же, Европейский союз должен сам заботиться о своих интересах безопасности в Европе.

И это правильно, что США и Россия общаются друг с другом. Но также важно, чтобы за этим столом сидел и Европейский союз. К примеру, в рамках нормандского формата Франция и Германия ведут переговоры от лица европейской команды. При этом важно, чтобы Германия не забывала об интересах соседей из Центральной и Восточной Европы.

В Польше и Прибалтике люди испытывают конкретные страхи перед российской агрессией. Мы не можем это игнорировать, мы должны это учитывать. Именно так и выглядит новая восточная политика Европы.

Дата выхода в эфир 05 января 2022 года.