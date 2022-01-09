N-TV: перед переговорами по Украине Блинкен показал России кнут и пряник

Перед началом переговоров между Москвой и Вашингтонов, запланированных на следующую неделю, госсекретарь США предложил России кнут и пряник, сообщает немецкий телеканал N-TV. Энтони Блинкен призвал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса и одновременно пригрозил России масштабными последствиями в случае развития конфликта.

Концентрация российских войск на границе с Украиной вызывает тревогу на Западе, отмечает немецкий телеканал N-TV. Переговоры между Вашингтоном и Москвой должны сгладить острые углы. В преддверии обсуждений, запланированных на следующую неделю, госсекретарь США Энтони Блинкен посылает России противоречивые сигналы: он в очередной раз выдвинул против Москвы тяжёлые обвинения и в то же время призвал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Как заявил Блинкен в Вашингтоне, дипломатическое урегулирование кризиса, который Россия вызвала сама, по-прежнему остаётся возможным и желанным. Об этом и пойдёт речь на встрече на следующей неделе.

«И мы считаем, что есть сферы, в которых мы можем достичь прогресса», — подчеркнул госсекретарь США. Однако этот процесс не может быть односторонним, он должен протекать в обоих направлениях.

Также Блинкен снова пригрозил Москве, что, если она сделает ставку на развитие конфликта, это будет иметь для России масштабные последствия, включая экономические штрафные меры.

На следующей неделе, 10 января, должны состояться переговоры между США и Россией в Женеве, сообщает N-TV. На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО, первое за два с половиной года. Кроме того, 13 января должны пройти переговоры на уровне ОБСЕ.

Как напоминает немецкий телеканал, США уже на протяжении нескольких недель обвиняют Россию в стягивании войск в пограничные с Украиной области. На Западе опасаются, что российские войска могут вторгнуться в бывшую советскую республику. Россия опровергает подобные планы.

Блинкен назвал «абсурдными» утверждения российской стороны о том, что в этом случае агрессором является Украина. Заявления Москвы о том, что Россия находится под угрозой со стороны НАТО, также не соответствуют истине, подчеркнул госсекретарь США.

При этом он высказал тяжёлые обвинения в адрес России. По его словам, она вторглась в две соседние страны, вмешивалась в выборы во многих государствах, нарушала международные соглашения о контроле над вооружениями и использовала химическое оружие в покушениях на жизнь российских оппозиционеров.

В пятницу Блинкен созвонился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и подтвердил «непоколебимую поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, сообщает немецкий телеканал N-TV.