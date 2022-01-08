Столтенберг: НАТО готово к возможному срыву переговоров с Россией

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация не исключает потенциального «провала дипломатии» на встречах с российскими представителями. Поэтому, по его словам, члены НАТО укрепляют свой военный потенциал и намерены принять экономические санкции, если Москва «решит применить силу против Украины», сообщает Politico.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные державы с напряжением ждут возможного срыва ответственных переговоров с Россией. По его словам, альянс укрепляет военный потенциал на своём восточном фланге и готовит разрушительные экономические санкции на случай «нападения Москвы на Украину», пишет Politico.

Заявление Столтенберга, сделанное после видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО, служит предостережением для Кремля в преддверии недели дипломатических переговоров. Поводом для них стали развёртывание российских войск на границе с Украиной и «угрозы» Кремля применить силу, если США и их союзники не согласятся с длинным списком требований о безопасности, отмечает издание.

«НАТО будет вести диалог с Россией добросовестно и по существу, — заявил глава организации в своём вступительном слове на пресс-конференции. — Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит неудачу».

Столтенберг не стал раскрывать подробностей. Вместе с тем он заверил журналистов, что Североатлантический альянс будет готов противостоять любой угрозе. «Я не буду называть точное количество войск, которое мы можем перебросить, место и время. Но я скажу, что мы обладаем значительным потенциалом», — заявил генсек.

«У нас есть войска, у нас есть силы. Мы подготовлены. У нас есть планы, дающие возможность обороняться, защищать всех союзников, и мы постоянно адаптируемся. Более того, сейчас мы вкладываем в модернизацию наших военных возможностей больше, чем в течение многих лет, чтобы добиться сохранения мира в Европе», — добавил Столтенберг.

Недельная серия встреч на высшем уровне начнётся в понедельник в Женеве. Первые переговоры состоятся между заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Впрочем, западные дипломаты не хотят характеризовать предстоящие встречи как переговоры, вместо этого настаивая на том, что они готовы к диалогу с Москвой, который должен включать двусторонний обмен. Например, по их мнению, в ответ на требования России к НАТО отойти от её границ и никогда не принимать в члены Украину или Грузию, страна должна признать, что она «не выполняет существующие обязательства в области безопасности, включая ликвидацию запасов химического оружия».

За встречей в Женеве последуют заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе и ОБСЕ в Вене. Очевидно, что требования Путина являются движущей силой переговоров, и что если стороны не смогут прийти к какому-то соглашению, то последствия будут неопределёнными.

«Мы сделаем всё возможное — приложим все усилия, чтобы обеспечить политический прогресс, не допустить применения силы, не допустить применения Россией военной силы против Украины, — сказал Столтенберг. — Но в то же время и параллельно мы должны быть готовы к срыву переговоров и провалу дипломатии».

Столтенберг отметил, что Украина как партнёр НАТО не защищена пунктом о коллективной обороне альянса, известным как 5-я статья договора. Тем не менее, по его словам, союзники намерены «сдерживать» Россию и защищать друг друга.

«Один за всех, все за одного — это ключевая идея НАТО. Мы держимся вместе, и нападение на одного будет нападением на всех. Наша цель не спровоцировать конфликт, а предотвратить его», — подчеркнул генсек.

«Благодаря нашему обязательству оборонять и защищать друг друга в соответствии с 5-й статьёй нам удавалось предотвращать и сдерживать нападение на союзников НАТО на протяжении более 70 лет. И сейчас мы преследуем аналогичную цель. Поэтому, чтобы устранить любые возможные просчёты Москвы, мы постоянно корректируем, адаптируем нашу военную мощь, нашу военную доктрину, чтобы убедиться, что по этому поводу не возникает недопонимания», — добавил Столтенберг.

По всей видимости, в своей речи глава НАТО также исключил выполнение одной из ключевых просьб Кремля, касающихся принятия в альянс Украины и Грузии. «Мы остаёмся верны нашим решениям, принятым на саммите в Бухаресте, в вопросе об Украине и Грузии. Мы поддерживаем и помогаем им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции», — сказал Столтенберг.

Он также предположил, что Путин, который стремится ограничить присутствие НАТО у российских границ, «просчитался», поскольку обострение напряжённости в Европе может подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в альянс. Их будут ждать в блоке с распростёртыми объятьями, дал понять Столтенберг.