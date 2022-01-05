DI: Швеции не следует отказываться от членства в НАТО — ультиматумы Москвы обязывают
Россия угрожает серьёзными последствиями в том случае, если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в НАТО. Вместе с тем президент Финляндии Саули Ниинистё известен тем, что не привык бояться делать смелые заявления — что зачастую оказывает однозначно миротворческий эффект, пишет Dagens Industri.
В то же время Москва продолжает подливать масла в огонь своего конфликта с Западом, причём как с США и НАТО, так и со странами — партнёрами блока, включая Финляндию и Швецию.
Более того, эта угроза теперь касается не только Украины, на которую русские оказывают военное и политическое давление. В частности, не так давно МИД России сообщил, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в альянс, то такой шаг будет иметь «серьёзные военные и политические последствия» и российская сторона даст на это «адекватный ответ».
«Неслыханное, хотя и не удивительное заявление», — отмечает издание.
Кремль, продолжает Dagens Industri, по-видимому, всё ещё мыслит категориями холодной войны, когда великие державы могли нарезать мир на сферы влияния и диктовать свои условия. Однако реальность такова, что на дворе 2022 год, а Россия на сверхдержаву совершенно не похожа. При этом, в каком бы положении ни находился Кремль, он не имеет права угрожать или вмешиваться ни в дела Швеции, ни Финляндии, ни, если на то пошло, Украины.
Более того, подобную позицию должны озвучить все эти страны — и Финляндия поступила именно так.
И премьер-министр Санна Марин, и президент Саули Ниинистё не обошли стороной российский ультиматум в своих новогодних речах, решительно подчеркнув, что Финляндия имеет полное право подать заявку на членство в НАТО, когда она того захочет.
Однако риторика шведского социал-демократического правительства на этот счёт, к сожалению, оставляет куда больше пространства для интерпретаций.
Хотя министр обороны Швеции Питер Хультквист назвал российские требования в адрес НАТО и США в рамках предложений по гарантиям безопасности «совершенно неприемлемыми», в отличие от финнов он во многом выхолостил свою позицию, добавив, что Стокгольм не собирается вступать в НАТО «ни сейчас, ни потом». С подобным заявлением в ноябре выступила и премьер-министр Магдалена Андерссон. Более того, несмотря на очевидную российскую угрозу, с тех пор эту тему она обходила молчанием.
«Иными словами, Кремлю это вполне по душе», — считает газета.
«Когда же социал-демократы решатся пересмотреть свой священный принцип нашей политики безопасности? Когда Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО? Когда Россия опять нападёт на Украину? Или, может быть, когда российские «зелёные человечки» появятся на Готланде или Аландских островах, как это произошло в Крыму в 2014 году?» — задаётся вопросом Dagens Industri.
Финляндия, похоже, осознала серьёзность российской угрозы, и, к сожалению, эти два последних сценария уже нельзя исключать.
Русские, по всей видимости, черпают самоуверенность из того списка требований, который они выставили НАТО. В то же время российские СМИ подогревают воинственные настроения и глумятся над ослабленными и сбитыми с толку западными державами. В то же время правительственные чиновники продолжают рассказывать о том, как НАТО нарушило свои обещания о нерасширении в восточном направлении, а также говорить о праве России на самооборону.
Такое развитие событий вызывает глубокую озабоченность. Поэтому в свете этих обстоятельств не лучше ли шведскому правительству предупредить следующий шаг России, вместо того, чтобы на него реагировать?
Если отвечать прямо, то Швеции стоит поступить, как Финляндии, и изъявить готовность подумать о вступлении в НАТО, если того потребует климат в сфере безопасности. Более того, за такой шаг выступает парламентское большинство.
Это приведёт к тому, что ультиматум Кремля возымеет обратный эффект, а окружающий мир получит сигнал, что политика безопасности Швеции зависит от происходящих вокруг событий, а не от традиций социал-демократов, в то время как Швеция и Финляндия будут держаться вместе, подытоживает Dagens Industri.
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