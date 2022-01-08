Bloomberg: США ищут темы для диалога с Россией, не надеясь договориться по Украине

На предстоящих переговорах в Женеве представители Вашингтона не рассчитывают добиться значительного прогресса по кризису вокруг Украины. По их мнению, Россия и США настолько сильно расходятся по этому вопросу, что им необходимо попытаться прийти к компромиссу в других областях, например, по размещению вооружений в Европе, передаёт Bloomberg.

Основное требование Москвы к Вашингтону — предоставить гарантии безопасности для предотвращения потенциальной войны с Украиной, — «не имеет шансов на успех». Поэтому американские власти надеются, что на предстоящих переговорах им удастся найти общую позицию с российскими коллегами по другим вопросам, в том числе контролем над вооружениями, пишет Bloomberg.

Делегация США во главе с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман прибудет в Женеву в эти выходные. По словам источников издания в администрации Байдена, она готова обсудить с представителями Москвы размещение вооружения в Европе.

Столь ограниченная тематика «рискует вызвать раздражение» у российского коллеги Шерман Сергея Рябкова. Ведь, по словам самого дипломата, Путин хочет, чтобы в ближайшие недели НАТО приняло решение о сокращение своего присутствия на востоке Европы и согласилось никогда не принимать в свои ряды Украину, отмечает Bloomberg.

Разногласия между сторонами подчёркивают всю опасность сложившейся ситуации. Американцы не уверены, насколько серьёзно Россия относится к переговорам. Тот факт, что Москва обнародовала полный список требований Путина, несмотря на просьбу США сохранить их в тайне, только усилил неопределённость, утверждает издание со ссылкой на осведомлённых чиновников.

Более того, по словам собеседников Bloomberg, Байден и его главные советники понятия не имеют, действительно ли Путин намерен «вторгнуться» на Украину. Одни чиновники указывают на то, что телефонный разговор между лидерами, состоявшийся 30 декабря, не прояснил ситуацию. Другие настаивают, что Россия не проявляет какого-либо стремления к «разрядке» и «усиливает дезинформационную кампанию против Украины».

По оценкам разведки США, сейчас около украинской границы находится более 100 тыс. российских военнослужащих. Их присутствие указывает на то, что Путин «не желает, чтобы дипломатический процесс тянулся бесконечно». Содержать там солдат, танки и другую технику дорого, а в марте местность, вероятно, опять покроется грязью, что усложнит вторжение, рассуждает Bloomberg.

«Очень сложно добиться реального прогресса в любой из этих областей в атмосфере растущей напряжённости и угрозы с приставленным к голове Украины оружием», — заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с тем он добавил: «Я считаю, что если Россия серьёзно настроена на дипломатию и разрядку, то есть вещи, которые все мы можем сделать относительно быстро, чтобы укрепить доверие».

Пока американцы анализируют требования Москвы, существует несколько потенциальных тем для обсуждения. Первая касается отказа от размещения ракет или ядерного оружия вблизи России, о чём неоднократно упоминал Путин, вторая — улучшения системы предупреждения о военных учениях.

Несколько действующих и бывших официальных лиц США и Европы, знакомых с американской стратегией переговоров, признают, что она сопряжена с риском и может не сработать. Но, по словам чиновников, две стороны настолько сильно расходятся во мнениях по Украине и у них так мало шансов решить этот вопрос в ближайшее время, что им нужно искать потенциальный прогресс в другой области или, по крайней мере, выиграть время.

В любом случае переговоры в Женеве зададут тон последующим более широким встречам. Наряду с двусторонними американо-российскими дискуссиями, которые Москва считает наиболее важными, на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, затем в Вене планируется ещё одно мероприятие в рамках ОБСЕ.

Наряду с потенциальными областями для обсуждения делегация США, вероятно, вновь пригрозит России масштабными экономическими наказаниями. Они включают дальнейшие финансовые санкции и запрет на запуск «Северного потока — 2».

США также настаивают на увеличении поставок Украине оборонительного оружия. Кроме того, администрация Байдена заявила, что готова разрешить союзным странам продавать Киеву ракеты. Насколько результативными окажутся эти угрозы — уже другой вопрос, отмечает издание.

Российские предложения являются откровенно неприемлемыми для США, «поскольку отменяют принципы европейской безопасности». Поэтому некоторые бывшие и действующие американские чиновники подозревают, что Москва намеренно добивается отклонения своих требований, чтобы получить «ещё один предлог для военных действий против своего соседа». Впрочем, существует ещё одна возможность: Путин просто застолбил за собой открытую позицию, от которой он откажется в случае окончательной сделки, заключает Bloomberg.