Le Figaro выделила пять приоритетов Макрона на время председательства в ЕС

В Европе начинается период, когда председателем Европейского союза становится Франция. Как отмечает Le Figaro, у Эммануэля Макрона амбиции высокие, но есть вопросы, которые имеют большую важность, но в них при этом заложены и большие проблемы.

В Европейском союзе начинается полугодовой период, когда председателем в нём будет Франция. У Парижа большие амбиции и многочисленные приоритеты, Макрон хочет «из Европы сотрудничества внутри границ перейти к Европе, обладающей силой в мире, полностью суверенной, свободной в своём выборе». Но на этом пути у французского лидера немало подводных камней, предупреждает автор статьи в Le Figaro. Она выбрала пять самых важных вопросов для председательства Франции в ЕС.

Прежде всего на повестке дня стоит вопрос Украины. В ближайшие месяцы пройдёт ряд встреч по украинскому кризису, тогда как у России остаются войска на границе. И на Эммануэля Макрона это оказывает дополнительное давление. Если вдруг Россия атакует или будут какие-то столкновения у украинских границ, то общественность сразу будет смотреть, что делает Макрон.

Но важно помнить, что он сегодня находится в иной ситуации, нежели Саркози в своё время, но ожидать от него будут не меньшего, чем от его предшественника во время грузинского кризиса 2008 года. Из-за институциональных изменений, которые произошли за это время, у Макрона нет прерогатив, которые были у Саркози: председательство в Европейском совете и в совете по международным делам. Одна из функций председателя Евросоюза — внешнее представительство ЕС, но сегодняшний день она лишена ряда ключевых элементов. Из-за этого роль стала сложнее.

Так что, по словам автора статьи, учитывая эти обстоятельства, а также то, что сам Путин игнорирует ЕС и предпочитает общаться только с США, Макрону не остаётся ничего иного, как апеллировать к нормандскому формату, в котором задействованы Франция, Германия, Россия и Украина.

Ещё один приоритет Франции на время председательства в ЕС — укрепление обороны и европейской безопасности в тот момент, когда международная обстановка ухудшается и растёт число угроз. Поэтому Франция задалась целью принять на саммите в марте новую стратегию по безопасности.

Этот документ начали обсуждать ещё в ноябре. Он предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования численностью 5000 человек. Но принять такой документ будет сложно, поскольку некоторые страны не входят в НАТО, некоторые занимают нейтральную позицию, некоторые не хотят отстраняться от НАТО и США, а кто-то не хочет тратить много денег. Кто-то считает, что нужно сосредоточиться на прямом окружении ЕС, а кто-то, как Франция, хотел бы взять на вооружение более широкий подход, включая Африку и Индо-Тихоокеанское пространство.

Особенно важно уточнить позицию ЕС в этом вопросе по отношению к НАТО, поскольку альянс тоже занимается пересмотром своей стратегии. Как отмечают эксперты, это хороший момент, чтобы скоординировать действия двух образований, но пока что происходит противоположный процесс. В частности, страны Прибалтики и Польша считают, что европейская инициатива будет конкурировать с альянсом.

Третий вопрос на повестке дня Макрона пытались решить все французские президенты со времён Жака Ширака. Речь идёт об углеродном налоге на европейских границах. Как отмечает автор статьи, на бумаге этот проект выглядит очень заманчиво, поскольку провоцирует переход предприятий на зелёные технологии, при этом не наносит удар по европейским производствам, налог распространяется только на те товары, что были произведены за пределами ЕС, в странах, где более слабые правила по защите окружающей среды. Вот только многие члены ЕС опасаются, что из-за этого импортные товары станут дороже.

Четвёртой проблемой для Макрона могут стать Польша и Венгрия. Для принятия ряда решений нужна будет их поддержка, а они напрямую конфликтуют с Брюсселем как по экономическим вопросам, так и по правам человека. Усилить напряжённость способен новый механизм, который обусловит получение финансовой помощи соблюдением прав человека. И самое сильное недовольство в этом вопросе у Польши: она не угрожала блокировать все инициативы, но вполне может перейти к этому. В частности, например, Польша может заблокировать европейский проект по сокращению выбросов в атмосферу от угля на 55%, ведь Польша его сама использует много.

Наконец, Макрону предстоит заняться реформой Шенгена, на котором в последние годы сказался миграционный кризис, террористические атаки, пандемия, попытки дестабилизации третьими странами. Поэтому главная цель — укрепить внешние границы, чтобы сократить контроль внутри пространства. Но эксперты полагают, что в нынешнем виде реформа может столкнуться с сильным сопротивлением. Например, там есть положение, что государство сможет отправлять незаконных мигрантов в соседние страны, откуда они прибыли, что очень не нравится Польше и Венгрии, пишет Le Figaro.