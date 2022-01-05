FAZ: план Еврокомиссии признать атомную энергию экологичной вносит раздор между Германией и Францией

Еврокомиссия собирается внести ядерную энергию в список экологичных форм энергии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Эта инициатива на руку Франции, которая производит почти 70 процентов своего электричества на атомных электростанциях. Но Германия, напротив, как раз в этом году отключает свой последний реактор. Это тема уже с давних пор вызывает раздор между Берлином и Парижем, отмечает немецкое издание.

Ядерная энергия — безвредный для окружающей среды и экологичный источник энергии. В Еврокомиссии считают, что электричество ещё десятилетиями должно производиться на атомных электростанциях. Это тема уже с давних пор вызывает раздоры, особенно между Берлином и Парижем.

В своём проекте указа Еврокомиссия предлагает внести ядерную энергию в список экологичных форм энергии. Причиной этому послужили климатические планы брюссельского ведомства. В соответствии с ними ЕС должен достичь климатического нейтралитета к 2015 году. Озвученное предложение является, по сути, рекомендацией для финансовых рынков инвестировать в атомные объекты.

Эти планы на руку в первую очередь Франции. Её президент Эммануэль Макрон считает ядерную энергию незаменимой для достижения климатических целей ЕС и его страны. Франция получает почти 70 процентов своего электричества с атомных электростанций. Это самый высокий показатель в мире. Польша и другие восточноевропейские страны также хотят построить новые атомные электростанции. Таким образом они хотят сделать более экологичными свои сильно зависящие от угля экономики.

ЕС озвучил свои планы как раз в тот год, когда Германия отключает свой последний ядерный реактор. Против инициативы Брюсселя выступают в первую очередь зелёные из «светофорной коалиции». Главным образом их беспокоит невыясненный вопрос утилизации ядерных отходов. «Ядерная энергетика — технология, связанная с повышенными рисками, и её неправильно называть экологичной», — считает министр экологии Роберт Хабек.

При определённых условиях ЕС собирается внести в список экологичных источников энергии и природный газ. Больше всего это на руку Германии и Австрии, импортирующим российский газ. Однако природный газ — это ископаемый источник энергии, пускай он и не наносит климату такой большой вред, как уголь. В середине января Еврокомиссия собирается представить своё финальное предложение. После этого у стран — членов ЕС и Европарламента будет возможность наложить на него вето. Но в одиночку какое-нибудь государство этот процесс остановить не сможет.

Дата выхода в эфир 03 января 2020 года.