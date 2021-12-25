Focus: цены на отопление растут — энергетические рынки Европы у России в руках

Цены на электричество в Европе продолжают расти, а Россия на этом фоне вновь сократила поставки газа и прекратила его подачу по газопроводу «Ямал — Европа», сообщает немецкий журнал Focus. Между тем, хранилища в Европе заполнены всего на 64% по сравнению с 84% прошлой зимой. Россия сейчас держит в своих руках энергетические рынки Европы, предостерегают эксперты.

Европа опасается дефицита энергоснабжения для отопления на фоне растущих цен, пишет немецкий журнал Focus. Тем временем, Россия вновь сокращает поставки газа, а запасы в резервуарах Германии уменьшаются.

Цены на газ в Европе неукоснительно растут. На бирже электроэнергии бьются все рекорды: мегаватт-час стоит €335 в Германии и целых €1000 во Франции. Для сравнения, раньше цена в €100 считалась чрезвычайно высокой.

По мнению автора статьи, причиной взрыва цен на газ является Россия — точнее, монополист «Газпром». Только во вторник была прекращена подача природного газа по российско-европейскому газопроводу «Ямал — Европа». Как уже происходило в течение девяти дней в начале ноября, на компрессорной станции в Бранденбурге с самого утра газ перекачивался в обратном направлении в Польшу. Объём поставок уже был значительно сокращён за три дня до этого, согласно данным, опубликованным в интернете оператором газовой сети Gascade.

«Россия сейчас держит в своих руках энергетические рынки Европы», — сказал эксперт консалтинговой компании Aurora Energy Research Ханс Кёниг. Дефицит энергии угрожает Европе только в том случае, если «Газпром» не будет поставлять столько газа, как в прошлые годы. Однако «если Россия вторгнется на Украину и газопроводы будут перекрыты, может возникнуть нехватка».

Как отмечает немецкий журнал, Кремль назвал этот шаг экономическим, а не политическим решением. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тут нет никакой связи с заполнением второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Кроме того «Газпром» заявил, что газ будет поставляться в соответствии со спросом и заключёнными контрактами.

В том, что это всё правда, можно не сомневаться, пишет Focus. В конце концов, «Газпром» мог бы сейчас получать высокие прибыли, если бы поставлял больше природного газа. По данным отраслевой ассоциации Gas Infractructure Europe, на данный момент газовые хранилища Европы заполнены на 64% по сравнению с 84% прошлой зимой. Существует подозрение, что Москва пытается использовать газ в качестве политического рычага давления.

Так действительно ли немецким домохозяйствам грозит холодная зима? Focus даёт на это успокаивающий — отрицательный — ответ. Однако дальнейшее повышение цен весьма вероятно. Если Европа продолжит отапливать свои дома так же, как прошлой зимой, то к концу марта хранилища могут оказаться заполнены примерно на 5%, сказал глава берлинской аналитической компании Energy Brainpool Тобиас Федерико. «Если потому у нас будет на одно или два похолодания больше, чем обычно, то с природным газом может стать туго», — заметил он.

Как отмечает издание, одним из решений для стабилизации энергоснабжения является импорт сжиженного природного газа из США. Это тоже совсем не дёшево: цены в Европе внезапно оказались выше, чем в Азии. В результате танкеры со сжиженным газом направляются в Европу.

Франция также может облегчить ситуацию на европейском энергетическом рынке с середины января, если ей удастся вернуть в строй свои зачахшие ядерные реакторы. Сейчас около четверти из 56 французских энергоблоков АЭС остановлены для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Если они будут снова введены в эксплуатацию, то больше электричества и энергии сможет пойти из Франции в другие страны, заключает немецкий журнал Focus.