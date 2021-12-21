Der Fonds: «Газпром» приостановил транзит в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»

Российский концерн «Газпром» не забронировал никаких мощностей трубопровода «Ямал — Европа» на вторник для поставок голубого топлива в Германию, сообщает Der Fonds. При этом объём экспорта по этой важной для ЕС линии начал снижаться ещё в субботу. Происходящее привело к моментальному росту стоимости газа на спотовом рынке в Нидерландах, который составил больше 3 процентов, рассказывает немецкое издание.
Российский концерн «Газпром» приостановил транзит голубого топлива в Германию через трубопровод «Ямал — Европа», сообщает Der Fonds. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade. В субботу объём поставок по этой важной для Европы линии начал постепенно снижаться. На вторник «Газпром», обладающий монополией на экспорт российского газа, уже не забронировал никаких мощностей.
После недавнего снижения в понедельник европейские цены на голубое топливо в Европе снова выросли. Всему виной холодный фронт, который привёл к увеличению спроса на газ, и сообщения, что Россия так и не повысила поставки энергоресурсов в Европу*.
Во вторник стоимость мегаватт-часа газа на спотовом рынке в Нидерландах выросла больше чем на 3 процента, достигнув 151 евро. Это самая высокая цена с 6 октября, когда она достигла 160 евро. В этом году европейские цены на газ увеличились уже на 600 процентов, заключает немецкое издание.
*Комментарий ИноТВ: «О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано сначала снижение поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» и есть ли связь с заполнением второй нитки «Северного потока — 2».
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