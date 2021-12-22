Euronews: цены на газ в ЕС обновили исторический максимум из-за реверса по газопроводу «Ямал — Европа»

Общий рост цен на газ в Европе за последние сутки составил около 23% на фоне сообщений о реверсной подаче по газопроводу «Ямал — Европа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал остановку поставок из России исключительно коммерческой ситуацией. В то время как Брюссель обвинил Москву в попытке оказать тем самым дополнительное давление на Европу, передаёт Euronews.
Цена газа в Европе во вторник закрепилась на исторической отметке выше 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цен газа в Европе за день составил порядка 23 процентов.
Накануне «Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на 21 декабря. В результате утром во вторник физический поток газа по газопроводу пошёл в реверсном направлении из Германии в Польшу. Похожая картина будет наблюдаться и в среду.
При этом в самом «Газпроме» отметили, что компания поставляет газ европейским потребителям в полном объёме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал остановку поставок газа по «Ямалу — Европе» коммерческой ситуацией, которая не связана с заполнением второй нитки «Северного потока — 2».
Цены в Европе растут несколько месяцев. На этом фоне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается «оказывать давление» на Европу, чтобы добиться сертификации «Северного потока — 2». Но вынужден был отметить, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам.
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