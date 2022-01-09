Le Monde: ЕС рассчитывает занять своё место в переговорах Москвы и Вашингтона о европейской безопасности

На переговорах России и США, которые начнутся в Женеве 10 января, будет решаться важнейший вопрос о европейской архитектуре безопасности, пишет Le Monde. По прогнозам газеты, дискуссия обещает быть бурной, учитывая разногласия сторон по этому вопросу. Тем временем европейские страны, которые были исключены из обсуждения этой темы, рассчитывают всё же повлиять на ход дебатов и вывести разговор за рамки закрытых российско-американских встреч.

Помимо судьбы Украины на переговорах России и США, которые начнутся в Женеве 10 января, будет решаться важнейший вопрос об архитектуре безопасности на европейском континенте, и дискуссия обещает быть бурной, учитывая разногласия двух сторон в этом вопросе, пишет Le Monde.

Действующий порядок, созданный 30 лет назад в контексте распада СССР, в последние годы пережил множество сокрушительных ударов, ответственность за которые не хотят брать на себя ни русские, ни американцы, отмечает издание. «Нам так и не удалось обсудить порядок безопасности в Европе; переговоры зашли в тупик сразу после начала», — вспоминает «ветеран» европейской дипломатии, не испытывающий особенных иллюзий относительно возможного прорыва. Эксперт помнит, что в период с 2007-го по 2008 год Россия уже предлагала новый европейский порядок, сходный с сегодняшними требованиями Кремля, — безрезультатно.

Как поясняет газета, фактически русские требуют ни больше, ни меньше поставить под вопрос архитектуру безопасности, существовавшую со времён окончания холодной войны, и эта повестка серьёзно беспокоит Соединённые Штаты и их европейских союзников, которые всё ещё зависят от американской защиты. Западные страны заранее отвергли идею взаимного договора, предложенного Россией в середине декабря 2021 года, предусматривающего запрет на расширение НАТО — в частности, на Украину — и строгое ограничение на размещение войск Североатлантического союза в странах Центральной Европы. «Недопустимо, чтобы Россия имела право контроля над НАТО», — предупреждает один из европейских дипломатов.

«Помимо украинского вопроса, область переговоров между американцами и русскими обещает быть крайне обширной», — считает директор аналитического клуба Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас. По его словам, европейские государства, наиболее озабоченные «российской угрозой», беспокоятся о дальнейшем ослаблении своего положения в области безопасности. Для стран Центральной и Восточной Европы, в частности, не может быть и речи о том, чтобы русские получили какую-то «буферную зону» в своих окрестностях, пишет газета.

Требования Москвы действительно ставят под сомнение принципы, принятые после окончания холодной войны в попытке организации континента после краха восточного блока, замечает газета. Как напоминает Le Monde, одним из основополагающих документов нового порядка была Парижская хартия, принятая в ноябре 1990 года 34 странами, включая Советский Союз и его союзников по Варшавскому договору. Эта хартия дополняла Хельсинкскую декларацию, согласованную в разгар холодной войны в 1975 году с целью регулирования отношений между Восточной и Западной Европой. В то время речь шла, среди прочего, о защите границ и территориальной целостности государств континента. «В разговорах нет ничего плохого, пока мы придерживаемся этих красных линий», — предупреждает г-н Бурас, замечая, что переговоры России и США начинаются под давлением перемещений российских войск возле границ Украины.

Этот вопрос становится тем более весомым, учитывая, что в последние годы в европейской архитектуре безопасности появилось множество прорех, пишет издание. К примеру, в 2014 году Россия «нарушила табу», присоединив Крымский полуостров в одностороннем порядке. Дональд Трамп также внёс вклад в ослабление европейской конструкции безопасности. В 2018 году он расторгнул договор РСМД о ракетах средней дальности, который в первую очередь затрагивал интересы европейских столиц — потенциальных мишеней такого рода оружия. Вслед за этим бывший президент США вышел из договора об открытом небе, подписанного в 2002 году 30 странами, включая Россию и США.

Как отмечает издание, главными жертвами этих ударов стали европейцы. Именно поэтому они активизируют усилия, чтобы повлиять на российско-американские переговоры после исключения из «первого акта» обсуждений по просьбе Владимира Путина. «Нельзя говорить о возможных изменениях в безопасности на материке, не принимая во внимание мнения основных заинтересованных сторон», — настаивает европейский дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, выразил желание участвовать в обсуждении этих вопросов задолго до того, как Владимир Путин навязал свою повестку, напоминает газета. В Париже считают, что обсуждение с участием французской стороны может способствовать снижению напряжённости вокруг Украины и получить определённые гарантии, например, в области контроля над обычными вооружениями или стратегическими вооружениями.

Ожидается, что 27 стран ЕС выступят с встречными предложениями к России и США на встрече министров иностранных дел 13 и 14 января в Бресте. Если обсуждения будут продолжены, они предложат обсудить вопросы повестки дня на разных платформах, чтобы выйти за рамки российско-американских закрытых заседаний. Таким образом, НАТО может сосредоточиться на вопросе об обычных вооружениях, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — на стабилизации обстановки на континенте, а утомительные дискуссии по ядерному разоружению будут оставлены на усмотрение российских и американских переговорщиков, предполагает Le Monde.