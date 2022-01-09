Le Monde: ЕС рассчитывает занять своё место в переговорах Москвы и Вашингтона о европейской безопасности
Помимо судьбы Украины на переговорах России и США, которые начнутся в Женеве 10 января, будет решаться важнейший вопрос об архитектуре безопасности на европейском континенте, и дискуссия обещает быть бурной, учитывая разногласия двух сторон в этом вопросе, пишет Le Monde.
Действующий порядок, созданный 30 лет назад в контексте распада СССР, в последние годы пережил множество сокрушительных ударов, ответственность за которые не хотят брать на себя ни русские, ни американцы, отмечает издание. «Нам так и не удалось обсудить порядок безопасности в Европе; переговоры зашли в тупик сразу после начала», — вспоминает «ветеран» европейской дипломатии, не испытывающий особенных иллюзий относительно возможного прорыва. Эксперт помнит, что в период с 2007-го по 2008 год Россия уже предлагала новый европейский порядок, сходный с сегодняшними требованиями Кремля, — безрезультатно.
Как поясняет газета, фактически русские требуют ни больше, ни меньше поставить под вопрос архитектуру безопасности, существовавшую со времён окончания холодной войны, и эта повестка серьёзно беспокоит Соединённые Штаты и их европейских союзников, которые всё ещё зависят от американской защиты. Западные страны заранее отвергли идею взаимного договора, предложенного Россией в середине декабря 2021 года, предусматривающего запрет на расширение НАТО — в частности, на Украину — и строгое ограничение на размещение войск Североатлантического союза в странах Центральной Европы. «Недопустимо, чтобы Россия имела право контроля над НАТО», — предупреждает один из европейских дипломатов.
«Помимо украинского вопроса, область переговоров между американцами и русскими обещает быть крайне обширной», — считает директор аналитического клуба Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас. По его словам, европейские государства, наиболее озабоченные «российской угрозой», беспокоятся о дальнейшем ослаблении своего положения в области безопасности. Для стран Центральной и Восточной Европы, в частности, не может быть и речи о том, чтобы русские получили какую-то «буферную зону» в своих окрестностях, пишет газета.
Требования Москвы действительно ставят под сомнение принципы, принятые после окончания холодной войны в попытке организации континента после краха восточного блока, замечает газета. Как напоминает Le Monde, одним из основополагающих документов нового порядка была Парижская хартия, принятая в ноябре 1990 года 34 странами, включая Советский Союз и его союзников по Варшавскому договору. Эта хартия дополняла Хельсинкскую декларацию, согласованную в разгар холодной войны в 1975 году с целью регулирования отношений между Восточной и Западной Европой. В то время речь шла, среди прочего, о защите границ и территориальной целостности государств континента. «В разговорах нет ничего плохого, пока мы придерживаемся этих красных линий», — предупреждает г-н Бурас, замечая, что переговоры России и США начинаются под давлением перемещений российских войск возле границ Украины.
Этот вопрос становится тем более весомым, учитывая, что в последние годы в европейской архитектуре безопасности появилось множество прорех, пишет издание. К примеру, в 2014 году Россия «нарушила табу», присоединив Крымский полуостров в одностороннем порядке. Дональд Трамп также внёс вклад в ослабление европейской конструкции безопасности. В 2018 году он расторгнул договор РСМД о ракетах средней дальности, который в первую очередь затрагивал интересы европейских столиц — потенциальных мишеней такого рода оружия. Вслед за этим бывший президент США вышел из договора об открытом небе, подписанного в 2002 году 30 странами, включая Россию и США.
Как отмечает издание, главными жертвами этих ударов стали европейцы. Именно поэтому они активизируют усилия, чтобы повлиять на российско-американские переговоры после исключения из «первого акта» обсуждений по просьбе Владимира Путина. «Нельзя говорить о возможных изменениях в безопасности на материке, не принимая во внимание мнения основных заинтересованных сторон», — настаивает европейский дипломат.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, выразил желание участвовать в обсуждении этих вопросов задолго до того, как Владимир Путин навязал свою повестку, напоминает газета. В Париже считают, что обсуждение с участием французской стороны может способствовать снижению напряжённости вокруг Украины и получить определённые гарантии, например, в области контроля над обычными вооружениями или стратегическими вооружениями.
Ожидается, что 27 стран ЕС выступят с встречными предложениями к России и США на встрече министров иностранных дел 13 и 14 января в Бресте. Если обсуждения будут продолжены, они предложат обсудить вопросы повестки дня на разных платформах, чтобы выйти за рамки российско-американских закрытых заседаний. Таким образом, НАТО может сосредоточиться на вопросе об обычных вооружениях, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — на стабилизации обстановки на континенте, а утомительные дискуссии по ядерному разоружению будут оставлены на усмотрение российских и американских переговорщиков, предполагает Le Monde.