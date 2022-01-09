Le Monde: «путинский манёвр» в Европе застал Америку врасплох — звоночки были ещё в 2007-м

Вашингтон уже давно отвлёкся от европейских дел и переключил своё внимание на Китай, поэтому действия Москвы в Европе стали для него сюрпризом — даже несмотря на то, что Владимир Путин высказывал те же претензии, которые предъявляет Западу сегодня, ещё на Мюнхенской конференции в 2007 году, полагает обозреватель Le Monde Сильви Кофман. Как пишет журналист, теперь американцы, судя по всему, «действуют по обстоятельствам» — и до сих пор не слишком готовы активно вмешиваться в кризис.

«Страны Запада не то чтобы не были предупреждены, но они всё же неисправимые простаки: 10 февраля 2007 года, когда Владимир Путин поднимался на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности, все они сияли от удовольствия — особенно немцы, которые выступали хозяевами мероприятия, — пишет обозреватель Le Monde Сильви Кофман. — Европа и США тогда по кусочкам склеивали заново свои отношения, перенёсшие удар от войны в Ираке, ударная волна от которой пока ещё себя не проявила. А российский президент был на втором сроке, который, как полагали, должен был стать для него последним. Он согласился приехать и выступить перед элитой оборонных и дипломатических кругов, каждый год собиравшейся в столице Баварии. В (почти) лучшем из миров всё шло к лучшему».

В зале в первом ряду сидела «элегантно одетая» и «очень улыбчивая» Ангела Меркель, уже два года занимавшая пост канцлера Германии, а по соседству с ней — американские сенаторы Джон Маккейн и Джо Либерман, напоминает Кофман. Но вот Путин начал свою речь — и присутствующих словно окатили холодной водой, подчёркивает журналист. «Мы здесь для того, чтобы говорить прямо, предупредил он. А затем на протяжении 30 минут он высказывал упрёки, критиковал «однополярный мир» во главе с США, обвинял НАТО в том, что оно разрослось «до самых [его] границ», несмотря на «гарантии», якобы предоставленные в 1990 году, и требовал создания новой «мировой архитектуры безопасности». У многих в аудитории вытянулись лица, а кое-кто даже схватился за голову», — рассказывает автор. «Вышли мы оттуда ошарашенные, — вспоминал в беседе с Кофман участник конференции из Франции. — Мы осознали, что скобка, закрывшая холодную войну, вновь открылась».

Этот «мюнхенский момент» действительно называли поворотным, отмечает обозреватель Le Monde. «Но отчего же тогда те условия, которые Владимир Путин теперь выдвинул США и НАТО — условия, которые так похожи на озвученные им же в 2007-м упрёки, — так удивили западную публику?» — недоумевает она. Как пишет журналист, о мотивах, которые заставили российского лидера в последние недели вернуться к вражде между Западом и Востоком, писали много — а вот на «странную недальновидность» американцев почти никто внимания не обратил. В ноябре 2021-го Вашингтон первым стал бить тревогу по поводу сосредоточения российских войск у границы Украины, однако «путинский манёвр» явно застал США врасплох — и с тех самых пор они, судя по всему, «действуют по обстановке», полагает автор.

Одно объяснение уже есть: Вашингтон уже много лет смотрит в другую сторону, так как его главным, а то и единственным внешнеполитическим приоритетом ещё со времён Обамы является Китай, продолжает Кофман. Как рассуждает журналист, «аннексия Крыма*» и «вторжение в Донбасс» в 2014 году, спустя семь лет после Мюнхенской конференции, должно было по идее послужить Вашингтону «напоминательным уколом» — однако на тот момент он уже сделал выбор и развернулся в сторону Азии. В Париже полагают, что американцы не только полностью отказались от любых вариантов вмешательства в украинский кризис, но и хотят теперь оставить его на Францию и Германию, чтобы те попытались вместе с Киевом и Москвой урегулировать его в рамках «нормандского формата», пишет обозреватель Le Monde.

Этот дипломатический процесс, между тем, больше года «главным образом по вине Москвы» находится в тупике, но Вашингтон уже «расслабился», констатирует Кофман. Президент США Джо Байден лишь через пять месяцев после своей инаугурации провёл единственный саммит с Путиным в Женеве, а ещё месяц спустя администрация Байдена, желая наладить отношения с европейцами после «урагана по имени Трамп», сделала «роскошный подарок» Ангеле Меркель, сняв санкции, мешавшие завершению газопровода «Северный поток — 2», перечисляет автор. «Итак, в известном смысле делегировав Германии задачу по налаживанию отношений с Россией, Белый дом вернулся к китайским и индо-тихоокеанским делам», — пишет она.

Но оказалось, что Владимира Путина «забывать было рановато», иронизирует журналист. Сосредоточив на границе с Украиной десятки тысяч военных, а затем «с угрозами» потребовав от США вступить в переговоры, а от НАТО — прекратить расширение, российский президент «передал команде Байдена привет и вынудил её вернуться к теме, которую она хотела было аккуратно отложить в сторону», приводит Кофман слова побеседовавшего с ней европейского дипломата. В итоге Вашингтон, который только что отбросил проблему «Северного потока — 2» «словно балласт», теперь стал угрожать закрыть газопровод и вообще ввести против Москвы санкции, которые ей не приходилось видеть, отмечает автор.

«Отдельные европейские партнёры Америки, которые уже обожглись на выводе войск из Афганистана, а ныне обеспокоены отсутствием в американской стратегии ясности и дальновидности, отмечают контраст между крайне жёстким тоном Вашингтона по вопросу Тайваня, входящего в список «жизненно важных» интересов США, и его заявлениями по Украине, о которой таких слов не употребляют», — подчёркивает Кофман. Как напоминает обозреватель Le Monde, Финляндия тем временем решила напомнить, что в любой момент может подать запрос на вступление в НАТО. Как рассказала автору глава Института внешней политики Эстонии Кристи Раик, ничего удиввительного в том, что Путин «попытался проверить, сколько у России есть пространства для манёвра в Европе», нет, ведь «уровень вовлечённости США в европейскую безопасность вызывает неуверенность».

«С великими державами США управляться умеют. А вот Путин, который возглавляет державу среднего уровня, идущую к упадку, но имеющую мощные средства для создания неудобств, — для них объект уже более сложный», — прокомментировал ситуацию упомянутый европейский дипломат. К чести американцев, им одновременно приходится и управляться с европейскими союзниками, которые настроены по отношению к России очень по-разному. Некоторые же знают эту страну очень хорошо — как, например, президент Финляндии Саули Ниинистё, который, говоря о ней, цитирует известное изречение американского дипломата Генри Киссинджера о том, что, когда группа держав ставит главной целью избежать войны, международная система оказывается заложницей самого безжалостного из её членов. «Сегодня этот урок — до жути к месту», — подытоживает Кофман.