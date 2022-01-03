Guardian: глава комитета разведки конгресса США призвал ввести санкции против России, чтобы помешать вторжению на Украину

Глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что только жёсткие санкции могут остановить Россию от вторжения на Украину, передаёт The Guardian. Шифф также обратился к союзникам Соединённых Штатов с призывом поддержать антироссийские санкции.

Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф предупредил о высокой вероятности вторжения России на Украину, которое можно остановить исключительно при помощи жёстких санкций, сообщает The Guardian.

«Я опасаюсь, что Путин, скорее всего, вторгнется. Честно говоря, я до сих пор не понимаю всей мотивации, почему он сейчас это делает, но он определённо настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном», — прокомментировал в воскресенье вероятность вторжения России на Украину американский конгрессмен.

Убедить президента России Владимира Путина «в обратном», по мнению Шиффа, не сможет «ничего, кроме такого уровня санкций, которого Россия никогда не видела». Политик отметил, что также одобряет идею введения персональных ограничений против российского лидера, однако подчеркнул важность именно «секторальных санкций».

При этом глава комитета по разведке призвал американских союзников выступить единым фронтом с Соединёнными Штатами в вопросе антироссийских санкций. «Россия должна понять, что мы едины в этом», — добавил политик.

Помимо санкций, по мнению Шиффа, вторжение на Украину может привести к тому, чего Москва пытается не допустить — к расширению Североатлантического альянса к российским границам. «Понимание того, что, если они вторгнутся, НАТО приблизится к России, а не отдалится от неё», конгрессмен назвал «мощным сдерживающим фактором».

Как напоминает The Guardian, позднее в воскресенье в Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Байден дал чётко понять, что США, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Между тем в Киеве сочли, что переговоры «доказывают особый характер отношений» с Вашингтоном. На своей страничке в Twitter Зеленский отметил, что в ходе беседы лидеры обсудили совместные действия Украины, США и партнёров «по поддержанию мира в Европе, недопущению дальнейшего роста напряжённости, реформам и деолигархизации», подчеркнув, что на Украине ценят «непоколебимую поддержку» со стороны Соединённых Штатов.