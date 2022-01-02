Tagesspiegel: европейцы не хотят, чтобы США и Россия решали судьбы мира без их участия

США утверждают, что все решения, касающиеся их европейских союзников и партнёров, принимаются исключительно при их участии. Между тем, телефонный разговор Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным проходил в двустороннем формате. Как отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel, из-за этого Европа чувствует себя исключённой из процесса и настаивает на том, чтобы сесть за стол переговоров вместе с США и Россией.

Владимир Путин и Джо Байден созвонились в связи с напряжённой ситуацией на украинской границе и необходимостью гарантий безопасности. В результате европейцы чувствуют себя исключёнными из процесса и хотят сесть за стол переговоров вместе с США и Россией, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Начало нового года для России порой значит больше, чем просто переворот страницы в календаре: до сих пор оно отмечало конец года и начало новой эры, отмечает автор статьи. 30 лет назад распался Советский Союз, и холодная война ушла в историю. 22 года назад Владимир Путин стал президентом России.

На этот раз лидер Кремля может считать себя на пике своего геополитического могущества, уверяет издание. В канун Нового года он говорил по телефону с президентом США Джо Байденом о напряжённости на украинской границе и гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада. Это был второй телефонный разговор между двумя лидерами за последний месяц.

9 и 10 января российские дипломаты собираются встретиться в Женеве с американскими коллегами, а также представителями НАТО и ОБСЕ.

По мнению немецкого журналиста, связь с Вашингтоном, скорее всего, Путину по вкусу. Российский президент, для которого распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой ХХ века, культивирует двустороннее мировоззрение, которое было распространено десятилетия назад. Поэтому ему, вероятно, тем более обидно, что экс-президент Барак Обама однажды понизил статус самой большой страны на планете до «региональной державы».

Однако сегодня Путин видит себя на равных с президентом США, а Москва и Вашингтон ведут переговоры о судьбах мира, пишет Der Tagesspiegel. Европа остаётся исключена из этого процесса, Путин не хочет иметь много общего с ЕС.

В Брюсселе на это предсказуемо смотрят иначе: в конце концов, конфликт разворачивается на континенте, где российские войска находятся на границе с Украиной. «Мы не хотим быть непричастными зрителями, над головами которых принимаются решения», — заявил уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель в интервью перед телефонным разговором президентов России и США.

Глава консервативной фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер также подчеркнул: «ЕС должен сидеть за столом переговоров о будущей архитектуре безопасности Европы как одна из главных заинтересованных сторон». Для этого необходимо «единство стран ЕС, точно так же, как и эмансипация ЕС во внешней политике и политике безопасности».

Белый дом объявил, что правительство США находится в тесном контакте с союзниками и партнёрами в Европе по поводу переговоров с Москвой. Ни одно решение, касающееся европейцев, не принимается без их участия, заверяет Вашингтон.

Однако телефонная дипломатия осуществляется в двустороннем формате, подчёркивает немецкая газета. В последней беседе Байден предупредил, что США и их союзники «ответят решительно» в случае вторжения России на Украину. Ранее президент США пригрозил Владимиру Путину санкциями, «подобных которым он никогда не видел».

Президент России выступил с собственным предостережением относительно жёстких санкций. Они были бы «колоссальной ошибкой», как сказал советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков после 50-минутного телефонного разговора двух лидеров. При этом сообщается, что Путин был удовлетворён проведённой беседой.

В воскресенье Джо Байден должен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердить «поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщает Der Tagesspiegel.