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Die Welt: каждый платит сам за себя — Австрия завлекает Германию в стратегический союз против Франции и Италии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Германию к созданию стратегического партнёрства в области экономической и бюджетной политики в рамках ЕС, сообщает Die Welt. По мнению Нехаммера, Вена и Берлин должны чётко продемонстрировать Брюсселю свою позицию против совместных долговых обязательств ЕС. Как отмечает издание, этот шаг показывает, что Австрия находится в активном поиске союзников против Италии и Франции, выступающих за объединение долга.
Die Welt: каждый платит сам за себя — Австрия завлекает Германию в стратегический союз против Франции и Италии
Reuters

Австрия предлагает Германии расширить сотрудничество в борьбе с объединением долгов в Европе, сообщает Die Welt.

«Я считаю, что стратегическое партнёрство между Германией и Австрией в рамках ЕС очень важно. Мы должны его развивать. Я думаю, например, об экономической и бюджетной политике. Берлину и Вене необходимо дать понять Брюсселю, что мы выступаем против постоянного долгового союза», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
 
По словам Нехаммера, Австрия и Германия должны скоординировано выступить за то, чтобы эмиссия Еврокомиссией общего долга в ответ на чрезвычайный кризис, вызванный пандемией коронавируса, осталась «однократной акцией и не стала основой для принятия дополнительных совместных обязательств». Нехаммер подчеркнул, что в противном случае на налогоплательщиков Германии и Австрии ляжет «тяжёлое бремя». Чтобы этого избежать, необходимы «сильные партнёры».
 
План восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса предусматривает выделение €750 млрд за счёт выпуска общеевропейских долговых обязательств, то есть за счёт займа на финансовых рынках от имени ЕС. В случае если одна или несколько стран не смогут выплатить свои долги, оставшиеся члены ЕС должны будут погасить их за счёт собственного бюджета.
 
Нехаммер заявил о наличии тесных связей между двумя странами: «Во время пандемии мы увидели, насколько важно для Германии и Австрии общаться друг с другом и вместе искать решения. Мы две соседние страны, которые очень тесно связаны». Регионы в германо-австрийской приграничной зоне, по его словам, «полностью срослись».
 
Карл Нехаммер занял должность федерального канцлера Австрии в начале декабря. На этом посту он сменил временно исполняющего обязанности канцлера Александра Шалленберга и многолетнего канцлера Себастьяна Курца, который покинул политику в декабре после обвинений в коррупции.
 
При Курце отношения между Веной и Берлином были довольно напряжёнными. Как отмечает издание, бывший канцлер «вызывал раздражение» у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель своей жёсткой миграционной политикой. Прежде всего он сделал ставку на строгую охрану внешних границ ЕС, а не на распределение мигрантов между всеми странами-членами на основе солидарности. Он также требовал жёсткой экономии и отказа от совместных долговых обязательств в зоне евро.
 
Позиция Нехаммера мало отличается от позиции, занимаемой Курцем, подчёркивает автор статьи. Однако он «явно надеется найти союзника в Европе», особенно в лице федерального министра финансов Кристиана Линднера, представителя Свободной демократической партии Германии. Наряду с Данией, Финляндией, Швецией и Нидерландами Австрия является одним из так называемых «бережливых государств» в ЕС, которые полагаются на жёсткую экономию и финансовую самостоятельность стран-членов.
 
С другой стороны, Франция и южноевропейские государства, такие как Италия и Испания, добиваются дальнейшего объединения долговых обязательств и введения должности министра финансов ЕС. В новом году конфликт грозит обостриться. Комиссия ЕС однозначно выступает на стороне Франции и Италии, пишет Die Welt.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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