Der Spiegel: после ухода Курца его партию ждёт крах

После окончательноно ухода экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца из политики его партию ждёт незавидное будущее, прогнозирует Der Spiegel. Снижение рейтингов, начавшееся ещё при Курце и связанное с провальной политикой по борьбе с коронавирусом, продолжится и этот тренд будет только усиливаться, считает немецкое издание. Не исключено, что политик специально ушёл, чтобы дальнейшее ухудшение ситуации в Австрийской народной партии связывали именно с его отсутствием.

Политическая карьера австрийского политика Себастьяна Курца уникальна для послевоенных годов, пишет Der Spiegel. Никто в столь юном возрасте не добился большего. В 24 он стал статс-секретарём по интеграции, после этого — министром иностранных дел, главой партии и наконец канцлером. Его стремительный карьерный взлёт привлёк международное внимание. Некоторые допускали, что он вполне бы мог стать председателем Еврокомиссии или Генеральным секретарём ООН. Бойкий австриец стал примером для всех других консерваторов в Европе, в том числе и в Германии. После проигрыша блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в ФРГ зазвучали призывы обзавестись своим собственным «немецким Себастьяном Курцем».

Но прошло несколько недель и всё изменилось, продолжает издание. Экс-канцлер Австрии объявил о своём уходе из политики. Своё решение он объяснил тем, что у него родился сын. По его словам, связанные с этим ощущения «превзошли» всё, что он испытывал в своей карьере, в том числе и победы на выборах. «За ребёнком можно наблюдать часами», — заявил Курц.

Но уход бывшего главы Австрии из политики вряд ли связан исключительно с отцовством, отмечает Der Spiegel. Против него также выдвинуты обвинения в коррупции, в частности в манипуляциях результатами опросов в СМИ, на что, по имеющейся информации, тратились бюджетные средства. Пока ничего не доказано, но есть ряд фрагментов из его переписки со своими ближайшими соратниками. Многие надеялись, что разоблачения вынудят его уйти в отставку, что и случилось, но поначалу он сохранил за собой посты главы Австрийской народной партии (АНП) и председателя парламентской фракции. Теперь же он отказывается и от них.

При этом АНП сейчас находится на грани краха и во многом по вине самого Курца, продолжает издание. Ещё летом он объявил, что для вакцинированных пандемия закончилась, игнорируя при этом предупреждения вирусологов, что и стало фатальной ошибкой, которая привела к стремительному падению рейтингов его партии. И негативный тренд будет только усиливаться. По данным опросов, показатели АНП ниже, чем у социал-демократов и правых из Австрийской партии свободы.

Не исключено, что, предваряя дальнейшие события, Курц специально ушёл из политики, чтобы снижение популярности АНП связывали как раз с его исчезновением. Можно допустить и то, что он ещё вернётся на политическую арену. По крайней мере, его выступление не производит впечатления, что речь действительно идёт об окончательном уходе. В начале своей карьеры Курц заявил, что через 10 лет видит себя уже не в политике. Тогда, в 2013 году, он говорил, что это всего лишь «этап в его жизни». В своей прощальной речи он использовал те же самые слова. Теперь после рождения сына и большого количества скандалов в его жизни начинается «новый этап», заключает Der Spiegel.