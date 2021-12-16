Das Erste: на первом саммите ЕС Шольца ждёт много кризисов и мало согласия

В Европе сейчас много кризисов и мало согласия, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Именно на таком фоне нового канцлера Германии Олафа Шольца ожидает дебют на саммите ЕС. Европейским лидерам предстоит обсудить много острых вопросов — например, ситуацию на границе России и Украины — и найти общую позицию во внешней политике, несмотря на расхождения во взглядах между странами ЕС.

Канцлера Германии Олафа Шольца сегодня ожидает новый дебют: он впервые будет присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Там его ожидает несколько острых тем — например, действия России на границе с Украиной. Кризисов в Европе сейчас много, а согласия мало, подчёркивает журналист телеканала.

Главам стран и правительств ЕС предстоит в очередной раз доказать, что вместе они способны хоть как-то разобраться с кризисом. Легко это не будет, потому что среди 27 государств по-прежнему присутствуют значительные расхождения во мнениях.

Наиболее примечательной во внешней политике на данный момент является ситуация, связанная с Украиной и перемещениями российских войск неподалёку от её границы, утверждает корреспондент Das Erste: «Это нервирует все европейские правительства — в особенности польское, но также стран Балтии или Словакии». Еврокомиссия уже ясно дала понять, что Европа не будет просто стоять и смотреть в случае нападения России на Украину — однако, что ещё можно противопоставить Москве, помимо санкций, пока неясно.

ЕС сейчас находится в поисках стратегического компаса и хочет дать дорогу новому основополагающему документу по политике безопасности, который уже переписан, но ещё не готов, сообщает Das Erste. Франция уже давно настаивает на более тесно согласованной европейской внешней политике — и на развитии собственных европейских возможностей в сфере обороны.

Германия и её новое правительство в этом вопросе пока проявляют больше сдержанности, но они открыты для любых обсуждений. «Франция является нашим самым близким союзником, а германо-французская дружба — неотъемлемым фундаментом Европейского союза», — заявил канцлер Олаф Шольц.

В Брюсселе на это смотрят так же: Еврокомиссия не делает никаких значительных шагов во внешней политике, не обговорив это предварительно хотя бы с Берлином и Парижем. «Тем не менее германо-французский мотор работает не безукоризненно», — подчёркивает немецкий телеканал. Это касается, например, вопроса о европейском долговом урегулировании.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо распрощаться с некоторыми прежними табу. Не нужно делать фетиш из планки в 3% дефицита бюджета в вопросах государственного долга. В Германии на это до сих пор смотрели иначе, и коалиция «Светофор» остаётся верной этой позиции.

Это такое же противоречие, как и расхождение во взглядах по вопросу о том, можно ли считать ядерную энергию климатически нейтральной, который на саммите ЕС открыто обсуждаться не будет. Между тем, тема энергетики требует переговоров между главами европейских правительств уже хотя бы из-за нынешних рекордных цен на газ, отмечается в материале.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, миллионы европейцев уже не в состоянии оплачивать свои счета за электроэнергию. Он хочет открыть газовый рынок для совместных закупок газа для ЕС. Франция приветствует эту инициативу, Германия относится к ней скептически. Вызывающий много споров «Северный поток — 2» тоже играет во всём этом свою роль и ничуть не упрощает поиски решения.

Единство среди 27 стран ЕС присутствует, по крайней мере в том, что высокие цены на энергию плохо сказываются на экономике Европы — точно так же, как и продолжающаяся пандемия коронавируса.

Беспокойство из-за штамма «омикрон» вызывает неуверенность. Эпидемиологическая ситуация по всей Европе остаётся крайне тревожной, отметил главный биолог Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери. Он призывает правительства европейских стран ускорить их кампании по вакцинации, затормозить неконтролируемое распространение коронавируса и позаботиться о доработке вакцин для надёжной защиты от нового штамма.

Помимо всего этого, лидеры ЕС должны найти себя во внешней политике, несмотря на все внутриевропейские разногласия. Конкретных решений от этого саммита в Брюсселе никто не ждёт, но его участникам предстоят интенсивные дискуссии, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.