Telegraph: британским чиновникам посоветовали избегать в своей речи слова «брексит»

Руководство по стилю речи, опубликованное на официальном сайте правительства Соединённого Королевства, призывает госслужащих избегать в своей речи термина «брексит». Взамен им рекомендуется называть дату выхода Британии из ЕС, пишет The Daily Telegraph.

Новое официальное руководство советует британским чиновникам воздержаться от слова «брексит». Вместо этого им предлагается называть дату, когда Соединённое Королевство вышло из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph.

Официальным лицам также предлагается избегать термина «переходный период». Вместо него им следует использовать даты, в течение которых Лондон договаривался о своём выходе из европейского блока: «до 31 декабря 2020 года» и «после 1 января 2021 года», отмечает издание.

«Вы можете употреблять термин «брексит» для описания исторического контекста, но лучше по возможности использовать конкретные даты. Например, говорите «31 декабря 2020 года» или «когда Великобритания вышла из ЕС», а не «брексит», — подчёркивается в руководстве по стилю речи, опубликованном на официальном сайте правительства.

Примечательно, что несколькими днями ранее лейбористское правительство в Уэльсе подверглось резкой критике за «запрет» этого термина. «Брексит уже случился. Используйте словосочетание «переходный период» для обозначения промежутка времени с 1 февраля по 31 декабря 2020 года», — говорилось в рекомендации местным чиновникам.

Это был не единственный спорный момент в инструкции, выпущенной уэльскими властями. Они также призвали заменить привычный термин «правительство Её Величества» на «правительство Соединённого Королевства», обращает внимание The Daily Telegraph.

«Только на прошлой неделе наши министры убрали слово «женщина» из школьного курса полового воспитания, а теперь они отправляют в корзину политкорректности брексит и Её Величество, — возмутился Эндрю Дэвис, лидер консерваторов в парламенте Уэльса. — Это безумное злоупотребление государственными деньгами, полная и бесполезная трата времени. Чиновников, которые просто хотят выполнять свою повседневную работу, нельзя заставлять заниматься подобной ерундой».